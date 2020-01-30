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США направляют экспертов в Китай для борьбы с коронавирусом
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РИА Новости

США направляют экспертов в Китай для борьбы с коронавирусом

03:31 30.01.2020
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
В Центральном госпитале города Ухань
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США направляют в Китай для борьбы с коронавирусом экспертов из своего санитарного ведомства - Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC), сообщил журналистам в среду ведущий экономический советник президента США Ларри Кадлоу.
"Мы посылаем к ним на помощь наших лучших экспертов из CDC. Китайцы пригласили нас", - сказал Кадлоу. Он не уточнил, сколько экспертов будут направлены и произошло ли это или произойдет в будущем.
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В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
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