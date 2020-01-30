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2020-01-30T03:21+0300
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Кабмин рассмотрит порядок обращения территориальных органов ПФР в суд
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РИА Новости

Кабмин рассмотрит порядок обращения территориальных органов ПФР в суд

03:21 30.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковТабличка на здании Пенсионного фонда РФ в Москве
Табличка на здании Пенсионного фонда РФ в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Табличка на здании Пенсионного фонда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий обращение территориальных органов Пенсионного фонда России в суд только в том случае, когда сумма взыскания превышает 3 тысячи рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
Верховный суд РФ рекомендует арбитражным судам не принимать заявление о выдаче судебного приказа, если задолженность по финансовым санкциям меньше 3 тысяч рублей.
"Законопроектом в целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств при реализации государственных функций, оптимизации работы территориальных органов Пенсионного фонда РФ и судов предусматривается, что территориальные органы Фонда обращаются в суд за взысканием со страхователя финансовых санкций только после того, как их общая сумма, подлежащая взысканию, превысит 3000 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предлагаемое суммирование исключает как необходимость обращения территориальных органов ПФР в суд по каждой незначительной сумме, так и рассмотрение судами дел по каждому такому случаю. Кроме того, законопроект устанавливает сроки, в течение которых территориальные органы ПФР обращаются в суд для взыскания со страхователя финансовых санкций.
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