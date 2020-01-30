Кабмин рассмотрит порядок обращения территориальных органов ПФР в суд

"Законопроектом в целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств при реализации государственных функций, оптимизации работы территориальных органов Пенсионного фонда РФ и судов предусматривается, что территориальные органы Фонда обращаются в суд за взысканием со страхователя финансовых санкций только после того, как их общая сумма, подлежащая взысканию, превысит 3000 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предлагаемое суммирование исключает как необходимость обращения территориальных органов ПФР в суд по каждой незначительной сумме, так и рассмотрение судами дел по каждому такому случаю. Кроме того, законопроект устанавливает сроки, в течение которых территориальные органы ПФР обращаются в суд для взыскания со страхователя финансовых санкций.