Суд решит вопрос об отставке главы саратовского минздрава

"Поступил материал с ходатайством о временном отстранении от должности министра", - сказала собеседница агентства, уточнив, что рассмотрение ходатайства СК назначено на четверг на 16.00 (15.00 мск).

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев, комментируя уголовное преследование Мазиной и ее подчиненных, заявил журналистам, что следствию нужно во всем объективно разобраться, но пока оснований для кадровых решений нет.