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Суд решит вопрос об отставке главы саратовского минздрава
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РИА Новости

Суд решит вопрос об отставке главы саратовского минздрава

03:19 30.01.2020
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© Фото : Министрство здравоохранения Саратовской областиМинистр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина
© Фото : Министрство здравоохранения Саратовской области
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина. Архивное фото
САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский районный суд Саратова в четверг рассмотрит ходатайство следствия, которое потребовало отстранить от должности министра здравоохранения области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом на 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
СК РФ 17 января сообщил, что в отношении Мазиной и других сотрудников регионального минздрава возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при закупке в 2018 году аппаратов УЗИ ненадлежащего качества. Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов, в тот же день следователи провели обыски в кабинете министра, которая настаивает на том, что не причастна к каким-либо нарушениям при закупках.
"Поступил материал с ходатайством о временном отстранении от должности министра", - сказала собеседница агентства, уточнив, что рассмотрение ходатайства СК назначено на четверг на 16.00 (15.00 мск).
Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев, комментируя уголовное преследование Мазиной и ее подчиненных, заявил журналистам, что следствию нужно во всем объективно разобраться, но пока оснований для кадровых решений нет.
Сотрудник полиции
25 декабря 2019, 15:37
Глава минздрава Саратова сообщила об обысках в ее квартире
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Наталья МазинаСледственный комитет РФСаратовская областьСаратовПроисшествия
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