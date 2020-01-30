Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T09:50+0300
https://ria.ru/20200130/1564037231.html
В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом
https://cdn24.img.ria.ru/images/147536/98/1475369812_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_e94ce25f63c11385fefa6bf2b5eabcda.jpg
РИА Новости

В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом

03:13 30.01.2020 (обновлено: 09:50 30.01.2020)
28358
© РИА Новости / Вера КостамоМужчина с арбалетом
Мужчина с арбалетом
© РИА Новости / Вера Костамо
Мужчина с арбалетом. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В четверг вступает в силу федеральный закон, разрешающий россиянам выходить на охоту с луком и арбалетом.
Согласно новым нормам, эти предметы теперь относятся к гражданскому охотничьему оружию.
Лук описывается в документе как охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии и сила дуги которого составляет более 27 килограмм-сил.
Арбалет — охотничье метательное стрелковое оружие, у которого есть механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии, при этом сила дуги превышает 43 килограмм-сил.
Прежде чем начать охоту с луком или арбалетом, их необходимо зарегистрировать в Росгвардии, а также получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение.
Участница соревнований в стрельбе из лука. Архивное фото.
21 ноября 2018, 20:03Туризм
Легализация охоты с луком может увеличить число иностранных туристов
1235623612249
Обсудить 68
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Прорыв!
30 января, 04:09
mm.j.sorokin
35300058
Убивать ради развлечения в наше время, когда любая еда в магазинах лежит, и чтобы животному ещё больней было, садисты и живодёры. А потом ругают детей что они котятам глаза выкалывают, может это и есть эти дети, только выросли и теперь могут писать законы ?
30 января, 07:52
iikar1910
2910129
Рекомендуем
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Конституция Российской Федерации
Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Освобождение советскими войсками узников концлагеря Аушвиц
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Компрессорная станция
России грозит плохой триумф: обогнать США и Европу по ценам на газ
Наама Иссахар в суде
Помилованную Путиным израильтянку Нааму Иссахар освободили из колонии
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Игорь Новиков
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
Нефтеперерабатывающий завод ООО Нафтан, расположенный в белорусском городе Новополоцке
Белорусским НПЗ предрекли крах из-за замены российской нефти
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:07Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
12:07Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
12:05Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
11:36Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
11:35Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
Лента новостейМолния