В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В четверг вступает в силу федеральный закон, разрешающий россиянам выходить на охоту с луком и арбалетом.
Согласно новым нормам, эти предметы теперь относятся к гражданскому охотничьему оружию.
Лук описывается в документе как охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии и сила дуги которого составляет более 27 килограмм-сил.
Арбалет — охотничье метательное стрелковое оружие, у которого есть механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии, при этом сила дуги превышает 43 килограмм-сил.
Прежде чем начать охоту с луком или арбалетом, их необходимо зарегистрировать в Росгвардии, а также получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение.
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