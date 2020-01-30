В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В четверг вступает в силу федеральный закон, разрешающий россиянам выходить на охоту с луком и арбалетом.

Согласно новым нормам, эти предметы теперь относятся к гражданскому охотничьему оружию.

Лук описывается в документе как охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии и сила дуги которого составляет более 27 килограмм-сил.

Арбалет — охотничье метательное стрелковое оружие, у которого есть механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии, при этом сила дуги превышает 43 килограмм-сил.