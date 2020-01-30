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Мадуро призвал Колумбию восстановить отношения с Венесуэлой
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РИА Новости

Мадуро призвал Колумбию восстановить отношения с Венесуэлой

03:02 30.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро перед началом своего выступления в штаб-квартире Верховного суда Венесуэлы. 24 января 2019
Президент Венесуэлы Николас Мадуро перед началом своего выступления в штаб-квартире Верховного суда Венесуэлы. 24 января 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости восстановления дипломатических отношений с Колумбией и сообщил, что в их отсутствие невозможна выдача задержанных на территории страны преступников, которых разыскивает бюро Интерпола в Колумбии.
"Призываю Колумбию подумать о связанных процессах... Я намерен восстановить отношения на уровне консульств", - сказал Мадуро в ходе встречи с представителями легкой и текстильной промышленности.
Президент добавил, что в Венесуэле задержаны около 30 граждан Колумбии, включая тех, кого с красным формуляром разыскивает колумбийское бюро Интерпола, однако власти в отсутствие официальных каналов связи не могут организовать процесс экстрадиции.
Разрыв дипломатических отношений между двумя странами произошел в феврале 2019 года на фоне приграничного кризиса, связанного с поставками гуманитарной помощи в Венесуэлу.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Государственный секретарь США Майк Помпео, президент Колумбии Иван Дуке и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на конференции по борьбе с терроризмом в Боготе
23 января, 08:00
"Мы не остановимся". США меняют тактику в Венесуэле
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Николас МадуроИнтерполВенесуэлаКолумбияВ мире
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