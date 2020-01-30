Мадуро призвал Колумбию восстановить отношения с Венесуэлой

"Призываю Колумбию подумать о связанных процессах... Я намерен восстановить отношения на уровне консульств", - сказал Мадуро в ходе встречи с представителями легкой и текстильной промышленности.

Разрыв дипломатических отношений между двумя странами произошел в феврале 2019 года на фоне приграничного кризиса, связанного с поставками гуманитарной помощи в Венесуэлу.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.