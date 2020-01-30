Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T03:00+0300
https://ria.ru/20200130/1564037109.html
Посольство России в США прокомментировало новые санкции
https://cdn22.img.ria.ru/images/151731/64/1517316401_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2557531d6df482047e2bc7c92022691c.jpg
РИА Новости

Посольство России в США прокомментировало новые санкции

03:00 30.01.2020
3746
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Новые санкции США по Крыму не изменят политики России, говорится в заявлении посольства РФ в США.
"Хотели бы напомнить нашим коллегам, что рестрикции не изменят политики России. А их авторы наносят ущерб лишь собственным интересам - подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной", - говорится в заявлении.
"В Вашингтоне по-прежнему верят в то, что путем ограничительных мер смогут подорвать те положительные изменения, которые происходят в Крыму с момента воссоединения с Российской Федерацией. Не могут смириться с успехами российских властей по всестороннему развитию этого региона, в частности реализацией масштабного инфраструктурного проекта по запуску прямого автомобильного и железнодорожного сообщения с полуостровом. Пытаются в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы в республике, происходящее там укрепление местных органов управления", - констатировали в посольстве.
Ранее в среду США ввели санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании "Гранд Сервис Экспресс" - оператора поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост. Среди прочих под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк. До этого они попали в аналогичный список Евросоюза.
Здание Государственной Думы в Москве
00:34
В Госдуме сравнили новые санкции США с оскалом "беззубого пса"
23100013
Обсудить 1
Санкции в отношении РоссииПосольство РФ в СШАКрымРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Дурить прекращайте": Соловьев оценил увольнение главы Чувашии
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Президент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне
Трамп заявил, что Болтон мог привести к "шестой мировой войне"
Прохожий идет по Историческому переулку вдоль Ханского дворца в Бахчисарае
Крымские татары осудили планы бросить на "поход" в Крым стариков
Нефтеперерабатывающий завод ООО Нафтан, расположенный в белорусском городе Новополоцке
Белорусским НПЗ предрекли крах из-за замены российской нефти
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проводит совещание по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Конституция Российской Федерации
Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
"Абсолютная чушь": историк объяснил слова о встрече Сталина и Гитлера
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
В Киеве прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:07Концерт Элджея в Челябинске перенесли после жалоб родителей
12:07Экс-глава Чувашии поблагодарил жителей республики за критику
12:05Краснов поддержал идею закрепить в Конституции отчет генпрокурора
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
11:36Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
11:35Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
Лента новостейМолния