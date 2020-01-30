Посольство России в США прокомментировало новые санкции

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Новые санкции США по Крыму не изменят политики России, говорится в заявлении посольства РФ в США.
"Хотели бы напомнить нашим коллегам, что рестрикции не изменят политики России. А их авторы наносят ущерб лишь собственным интересам - подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной", - говорится в заявлении.
"В Вашингтоне по-прежнему верят в то, что путем ограничительных мер смогут подорвать те положительные изменения, которые происходят в Крыму с момента воссоединения с Российской Федерацией. Не могут смириться с успехами российских властей по всестороннему развитию этого региона, в частности реализацией масштабного инфраструктурного проекта по запуску прямого автомобильного и железнодорожного сообщения с полуостровом. Пытаются в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы в республике, происходящее там укрепление местных органов управления", - констатировали в посольстве.
Ранее в среду США ввели санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании "Гранд Сервис Экспресс" - оператора поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост. Среди прочих под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк. До этого они попали в аналогичный список Евросоюза.