В США нашли самый длинный тоннель по провозу контрабанды через границу

"После сложного многолетнего межведомственного расследования… выявлен самый длинный незаконный трансграничный туннель вдоль юго-западной границы", - следует из сообщения.
Отмечается, что длина тоннеля - около 1,3 километра, высота - 165 сантиметров, ширина – около 70 сантиметров. В тоннеле имеются вентиляционная система, система по проходу вагонеток, высоковольтные электрические кабели и панели, лифт на входе и водосточная система.
Пока не было проведено ни одного ареста после обнаружения этого тоннеля.
24 августа 2018, 14:48В США под зданием бывшего KFC обнаружили туннель для контрабанды наркотиков