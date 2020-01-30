В США нашли самый длинный тоннель по провозу контрабанды через границу

Отмечается, что длина тоннеля - около 1,3 километра, высота - 165 сантиметров, ширина – около 70 сантиметров. В тоннеле имеются вентиляционная система, система по проходу вагонеток, высоковольтные электрические кабели и панели, лифт на входе и водосточная система.