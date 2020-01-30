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В США нашли самый длинный тоннель по провозу контрабанды через границу
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РИА Новости

В США нашли самый длинный тоннель по провозу контрабанды через границу

02:41 30.01.2020
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© AP Photo / Gregory BullСотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего
© AP Photo / Gregory Bull
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Власти США нашли самый длинный тоннель по провозу контрабанды на юго-западной границе с Мексикой, говорится в комментарии администрации по контролю за применением законов о наркотиках
Он протягивается от мексиканского города Тихуана до американского Сан-Диего.
"После сложного многолетнего межведомственного расследования… выявлен самый длинный незаконный трансграничный туннель вдоль юго-западной границы", - следует из сообщения.
Отмечается, что длина тоннеля - около 1,3 километра, высота - 165 сантиметров, ширина – около 70 сантиметров. В тоннеле имеются вентиляционная система, система по проходу вагонеток, высоковольтные электрические кабели и панели, лифт на входе и водосточная система.
Пока не было проведено ни одного ареста после обнаружения этого тоннеля.
Здание бывшего ресторана сети KFC в штате Аризона, под которым был обнаружен туннель для контрабанды наркотиков
24 августа 2018, 14:48
В США под зданием бывшего KFC обнаружили туннель для контрабанды наркотиков
14323102
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Сан-ДиегоТихуанаМексикаСШАПроисшествияВ мире
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