Крымские татары осудили планы бросить на "поход" в Крым стариков

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров осудил планы представителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* бросить на поход в Крым тех, "кто уже пожил".
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар", марш планируется 3 мая. Депутат Рады Мустафа Джемилев в интервью изданию "Апостроф" заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников, поэтому "вперед надо отправлять не молодых, а тех, кто уже пожил".
"Лидеры запрещенной организации удивляют своим цинизмом и ненавистью к крымско-татарскому народу. Очередное заявление Джемилева бросает в дрожь. Он предлагает в первых рядах в марше бросить тех "кто уже пожил", то есть стариков. На такие меры в свое время не шли даже фашисты по отношению к своим согражданам", — сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, лидеры "меджлиса"* ни перед чем не остановятся, в том числе они способны пожертвовать людьми, лишь бы выполнить указания "своих заокеанских хозяев".
*Экстремистская организация, запрещенная в России
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