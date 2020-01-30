Крымские татары осудили планы бросить на "поход" в Крым стариков

"Лидеры запрещенной организации удивляют своим цинизмом и ненавистью к крымско-татарскому народу. Очередное заявление Джемилева бросает в дрожь. Он предлагает в первых рядах в марше бросить тех "кто уже пожил", то есть стариков. На такие меры в свое время не шли даже фашисты по отношению к своим согражданам", — сказал РИА Новости Умеров.