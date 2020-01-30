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Крымские татары осудили планы бросить на "поход" в Крым стариков
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РИА Новости

Крымские татары осудили планы бросить на "поход" в Крым стариков

02:36 30.01.2020 (обновлено: 02:41 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрохожий идет по Историческому переулку вдоль Ханского дворца в Бахчисарае
Прохожий идет по Историческому переулку вдоль Ханского дворца в Бахчисарае
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Прохожий идет по Историческому переулку вдоль Ханского дворца в Бахчисарае. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров осудил планы представителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* бросить на поход в Крым тех, "кто уже пожил".
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар", марш планируется 3 мая. Депутат Рады Мустафа Джемилев в интервью изданию "Апостроф" заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников, поэтому "вперед надо отправлять не молодых, а тех, кто уже пожил".

"Лидеры запрещенной организации удивляют своим цинизмом и ненавистью к крымско-татарскому народу. Очередное заявление Джемилева бросает в дрожь. Он предлагает в первых рядах в марше бросить тех "кто уже пожил", то есть стариков. На такие меры в свое время не шли даже фашисты по отношению к своим согражданам", — сказал РИА Новости Умеров.

По его словам, лидеры "меджлиса"* ни перед чем не остановятся, в том числе они способны пожертвовать людьми, лишь бы выполнить указания "своих заокеанских хозяев".
*Экстремистская организация, запрещенная в России
Контрольно-пропускной пункт в Херсонской области недалеко от границы с Крымом
23 января, 10:01
В Крыму рассказали, зачем меджлису* нужен "поход" на полуостров
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Рефат ЧубаровМеджлис крымскотатарского народаМустафа ДжемилевВерховная Рада УкраиныКрымРоссияУкраинаОбщество
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