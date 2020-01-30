В Мексике двух человек проверяют на коронавирус

"Сегодня зафиксированы два подозрительных случая в штате Мехико: женщина 27 лет, которая прилетела в Мексику из Уханя 18 января и через три дня почувствовала респираторные симптомы, и молодой человек 14 лет, родственник этой женщины, который почувствовал недомогание спустя восемь дней после нее", - говорится в отчете министерства, опубликованном в Twitter.