В Мексике двух человек проверяют на коронавирус

МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Мексики сообщило о двух новых возможных случаях заболевания коронавирусом на территории штата Мехико.
"Сегодня зафиксированы два подозрительных случая в штате Мехико: женщина 27 лет, которая прилетела в Мексику из Уханя 18 января и через три дня почувствовала респираторные симптомы, и молодой человек 14 лет, родственник этой женщины, который почувствовал недомогание спустя восемь дней после нее", - говорится в отчете министерства, опубликованном в Twitter.
Пациенты изолированы дома под наблюдением врачей до получения результатов лабораторных исследований.
Согласно данным отчета, ни один из семи подозрительных случаев респираторных заболеваний, зарегистрированных на территории страны ранее, не подтвердился.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы, в частности, в Франции, Германии, Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Австралии, Малайзии.