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В Мексике двух человек проверяют на коронавирус
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РИА Новости

В Мексике двух человек проверяют на коронавирус

02:29 30.01.2020
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© REUTERS / CNS PhotoРабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
© REUTERS / CNS Photo
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Мексики сообщило о двух новых возможных случаях заболевания коронавирусом на территории штата Мехико.

"Сегодня зафиксированы два подозрительных случая в штате Мехико: женщина 27 лет, которая прилетела в Мексику из Уханя 18 января и через три дня почувствовала респираторные симптомы, и молодой человек 14 лет, родственник этой женщины, который почувствовал недомогание спустя восемь дней после нее", - говорится в отчете министерства, опубликованном в Twitter.

Пациенты изолированы дома под наблюдением врачей до получения результатов лабораторных исследований.
Согласно данным отчета, ни один из семи подозрительных случаев респираторных заболеваний, зарегистрированных на территории страны ранее, не подтвердился.
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