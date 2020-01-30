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Италия готова эвакуировать своих граждан из Уханя из-за коронавируса
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РИА Новости

Италия готова эвакуировать своих граждан из Уханя из-за коронавируса

01:34 30.01.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
РИМ, 30 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Италия готова эвакуировать около 50 своих граждан из китайского Уханя, ставшего эпицентром вспышки нового коронавируса, заявил замглавы Минздрава страны Пьерпаоло Силери.
Ранее в среду МИД Италии сообщил, что в четверг запланирован к вылету прямой рейс, который предназначен для эвакуации итальянцев, оказавшихся "заблокированными" в Ухане.
"Мы работаем, чтобы быть готовыми к возвращению на родину в течение 48-72 часов. Будет около 50 человек, которые вернутся в Италию", - заявил Силери в эфире Radio Radio.
По его словам, итальянские власти планируют доставить своих граждан на родину в течение двух дней. Перелет должен будет осуществить гражданский рейс "под военной эгидой".
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Ранее глава кризисного центра МИД Стефано Верреккья заявил, что в Ухане, ставшем эпицентром коронавируса, находится около 70 итальянцев, все они здоровы.
"Мы оцениваем, где проводить процедуру карантина, который, конечно, будет", - сказал замглавы Минздрава, отметив, что карантин продлится до 15 дней, которые составляют инкубационный период вируса.
В свою очередь директор национального института инфекционных заболеваний Ладзаро Спалланцани в Риме Джузеппе Ипполито заявил, что итальянцы, которые примут решение вернуться на родину, "не будут помещены в карантин в автоматическом режиме".
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"Думаю, что никто не собирается госпитализировать людей, которые чувствуют себя хорошо", - заявил Ипполито.
Ранее в среду Минздрав Италии сообщил, что проверка всех случаев, связанных с подозрением на заражение 2019-nCoV, не выявила на Апеннинах заболеваний, возбудителем которых является новый тип вируса.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы, в частности, в Франции, Германии, Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Австралии, Малайзии.
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Распространение нового коронавирусаМИД ИталииКитайУханьИталияВ мире
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