Италия готова эвакуировать своих граждан из Уханя из-за коронавируса

РИМ, 30 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Италия готова эвакуировать около 50 своих граждан из китайского Уханя, ставшего эпицентром вспышки нового коронавируса , заявил замглавы Минздрава страны Пьерпаоло Силери.

Ранее в среду МИД Италии сообщил, что в четверг запланирован к вылету прямой рейс, который предназначен для эвакуации итальянцев, оказавшихся "заблокированными" в Ухане

"Мы работаем, чтобы быть готовыми к возвращению на родину в течение 48-72 часов. Будет около 50 человек, которые вернутся в Италию", - заявил Силери в эфире Radio Radio

По его словам, итальянские власти планируют доставить своих граждан на родину в течение двух дней. Перелет должен будет осуществить гражданский рейс "под военной эгидой".

Ранее глава кризисного центра МИД Стефано Верреккья заявил, что в Ухане, ставшем эпицентром коронавируса, находится около 70 итальянцев, все они здоровы.

"Мы оцениваем, где проводить процедуру карантина, который, конечно, будет", - сказал замглавы Минздрава, отметив, что карантин продлится до 15 дней, которые составляют инкубационный период вируса.

В свою очередь директор национального института инфекционных заболеваний Ладзаро Спалланцани в Риме Джузеппе Ипполито заявил, что итальянцы, которые примут решение вернуться на родину, "не будут помещены в карантин в автоматическом режиме".

"Думаю, что никто не собирается госпитализировать людей, которые чувствуют себя хорошо", - заявил Ипполито.

Ранее в среду Минздрав Италии сообщил, что проверка всех случаев, связанных с подозрением на заражение 2019-nCoV, не выявила на Апеннинах заболеваний, возбудителем которых является новый тип вируса.