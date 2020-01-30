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2020-01-30T01:32+0300
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Толстой заявил о страхе Украины и Грузии от контакта с Россией в ПАСЕ
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РИА Новости

Толстой заявил о страхе Украины и Грузии от контакта с Россией в ПАСЕ

01:32 30.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации в ПАСК, заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Руководитель российской делегации в ПАСК, заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Руководитель российской делегации в ПАСК, заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинская и грузинская делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы боятся прямого контакта с Россией, заявил депутат Госдумы Петр Толстой в интервью газете "Известия".
Так он ответил на вопрос журналиста об отношениях с делегациями из этих двух стран.
"Ни украинская, ни грузинская делегации не хотят прямого контакта — они его боятся, избегают и продолжают штамповать клише про оккупацию, аннексию. Пока они будут этим заниматься, пока будут попытки хамских выпадов со стороны членов их делегаций, наладить отношения не получится", — сказал Толстой.
Депутат подчеркнул, что он и его коллеги будут общаться только основе международного права с парламентариями, которые с уважением относятся к представителям российской стороны.
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При этом, подчеркнул Толстой, Москва неоднократно говорит о готовности к диалогу, однако российским парламентариям "хамят в лицо на сессии, на пленарном заседании, в комитетах".
"Зачем мы будем разговаривать с людьми, которые хамят? Мы считаем, что Россия выше этого", — заключил он.

Возвращение в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме. За это решение проголосовали 96 парламентариев, против — 44, воздержались семь.
В апреле 2014 года Москву лишили права голоса в организации из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ два раза рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда ограничительные меры лишь усиливались.
Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за антироссийских настроений в организации. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации опротестовали, после чего их подтвердили.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
29 августа 2019, 18:17
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
20431006
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Возвращение России в ПАСЕГрузияПетр ТолстойГосдума РФЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
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