Толстой заявил о страхе Украины и Грузии от контакта с Россией в ПАСЕ

Так он ответил на вопрос журналиста об отношениях с делегациями из этих двух стран.

"Ни украинская , ни грузинская делегации не хотят прямого контакта — они его боятся, избегают и продолжают штамповать клише про оккупацию, аннексию. Пока они будут этим заниматься, пока будут попытки хамских выпадов со стороны членов их делегаций, наладить отношения не получится", — сказал Толстой.

Депутат подчеркнул, что он и его коллеги будут общаться только основе международного права с парламентариями, которые с уважением относятся к представителям российской стороны.

При этом, подчеркнул Толстой, Москва неоднократно говорит о готовности к диалогу, однако российским парламентариям "хамят в лицо на сессии, на пленарном заседании, в комитетах".

"Зачем мы будем разговаривать с людьми, которые хамят? Мы считаем, что Россия выше этого", — заключил он.

Возвращение в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме. За это решение проголосовали 96 парламентариев, против — 44, воздержались семь.

В апреле 2014 года Москву лишили права голоса в организации из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом . В 2015 году ПАСЕ два раза рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда ограничительные меры лишь усиливались.