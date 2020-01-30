Толстой заявил о страхе Украины и Грузии от контакта с Россией в ПАСЕ

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинская и грузинская делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы боятся прямого контакта с Россией, заявил депутат Госдумы Петр Толстой в интервью газете "Известия".
Так он ответил на вопрос журналиста об отношениях с делегациями из этих двух стран.
"Ни украинская, ни грузинская делегации не хотят прямого контакта — они его боятся, избегают и продолжают штамповать клише про оккупацию, аннексию. Пока они будут этим заниматься, пока будут попытки хамских выпадов со стороны членов их делегаций, наладить отношения не получится", — сказал Толстой.
Депутат подчеркнул, что он и его коллеги будут общаться только основе международного права с парламентариями, которые с уважением относятся к представителям российской стороны.
При этом, подчеркнул Толстой, Москва неоднократно говорит о готовности к диалогу, однако российским парламентариям "хамят в лицо на сессии, на пленарном заседании, в комитетах".
"Зачем мы будем разговаривать с людьми, которые хамят? Мы считаем, что Россия выше этого", — заключил он.
Возвращение в ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме. За это решение проголосовали 96 парламентариев, против — 44, воздержались семь.
В апреле 2014 года Москву лишили права голоса в организации из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ два раза рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда ограничительные меры лишь усиливались.
Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за антироссийских настроений в организации. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации опротестовали, после чего их подтвердили.
29 августа 2019, 18:17Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)