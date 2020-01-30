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Израильская армия нанесла удар по ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
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РИА Новости

Израильская армия нанесла удар по ХАМАС в ответ на обстрел из Газы

01:25 30.01.2020
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© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский боевой самолет F-16
Израильский боевой самолет F-16
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский боевой самолет F-16 . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Израильские самолёты нанесли удар по объектам ХАМАС в южной части палестинского анклава в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба израильской армии.
"Самолеты ВВС ЦАХАЛ атаковали несколько объектов ХАМАС в южной части сектора Газа, в том числе оружейные склады и подземную инфраструктуру группировки. Удар нанесён в ответ на ракетный обстрел израильской территории", - говорится в сообщении, распространённом армейской пресс-службой.
В сообщении военных подчеркивается, что ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в секторе Газа и за его пределами, и за любую агрессию против граждан Израиля.
Вечером в среду израильские военные засекли пуск одного снаряда из сектора Газа в сторону Израиля. Ранее сообщалось, что сигналы оповещения о ракетном обстреле прозвучали в киббуце Киссуфим на юге Израиля.
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Армия обороны ИзраиляСектор ГазаХамасИзраильВ мире
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