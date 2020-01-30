Израильская армия нанесла удар по ХАМАС в ответ на обстрел из Газы

"Самолеты ВВС ЦАХАЛ атаковали несколько объектов ХАМАС в южной части сектора Газа, в том числе оружейные склады и подземную инфраструктуру группировки. Удар нанесён в ответ на ракетный обстрел израильской территории", - говорится в сообщении, распространённом армейской пресс-службой.