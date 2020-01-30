В Италии предложили созвать совещание министров ЕС из-за коронавируса

РИМ, 30 янв - РИА Новости, Сергей Старцев. Глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца предложил созвать срочное совещание министров здравоохранения стран Евросоюза для обсуждения проблемы распространения коронавируса 2019-nCoV.
"Ситуация весьма серьезная, ее нельзя недооценивать. Нужно быть очень внимательными, но нельзя поднимать панику. Я попросил созвать срочное совещание европейских министров. Но мы говорим о девяти случаях (заражения коронавирусом - ред.) во всей Европе, нельзя поднимать панику", - сказал Сперанца в среду вечером во время записи популярной телепрограммы на итальянском государственном телевидении Rai.
Ранее, выступая на публичном мероприятии в Риме, итальянский министр подчеркнул, что "ключом для разрешения проблемы коронавируса является международная координация".
"Ни одна из стран не может справиться с этим в одиночку. Сейчас необходима новая сильная международная координация. Мы находимся в постоянном контакте с ВОЗ", - приводит слова министра информагентство Adnkronos.
Сперанца подчеркнул, что итальянские власти, не дожидаясь получения особых указаний со стороны ВОЗ, "установили максимально высокий уровень угрозы и постараются сохранить этот твердый и серьезный подход, в то же время избегая паники". Он положительно оценил усилия властей КНР в отношении возникшей в стране эпидемии. По его словам, "Китай делает все возможное со значительными результатами", чтобы решить проблему коронавируса.
Ранее в среду Минздрав Италии сообщил, что проверка всех случаев, связанных с подозрением на заражение 2019-nCoV, не выявила на Апеннинах заболеваний, возбудителем которых является новый тип вируса.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы, в частности, в Франции, Германии, Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Австралии, Малайзии.