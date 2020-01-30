В Италии предложили созвать совещание министров ЕС из-за коронавируса

Ранее в среду Минздрав Италии сообщил, что проверка всех случаев, связанных с подозрением на заражение 2019-nCoV, не выявила на Апеннинах заболеваний, возбудителем которых является новый тип вируса.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы, в частности, в Франции, Германии, Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Австралии, Малайзии.