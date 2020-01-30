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Во Франции 6 февраля пройдет очередная национальная забастовка
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РИА Новости

Во Франции 6 февраля пройдет очередная национальная забастовка

00:57 30.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новая национальная забастовка пройдет во Франции 6 февраля, сообщила группа профсоюзов Solidaires.
"Новый день национальной забастовки - 6 февраля - за отказ от антисоциальной реформы правительства", - написала Solidaires в Twitter.
С 5 декабря - дня начала забастовки против объявленной правительством пенсионной реформы - во Франции прошло много протестных акций, в которых принимали участие представители разных профессий - транспортники, адвокаты, преподаватели и другие. В результате забастовки по всей стране более месяца была значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. В настоящий момент ситуация с транспортом нормализовалась.
Несмотря на большой размах протестов, французские власти не намерены отказываться от планов провести реформу. В прошлую пятницу, 24 января, проект реформы пенсионного законодательства был представлен на заседании кабинета министров Франции. В феврале документ будет внесен на рассмотрение парламента.
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