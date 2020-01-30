В Госдуме заявили о бесполезности новых антироссийских санкций США

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в интервью RT введение США санкций против восьми граждан Украины и России и российской компании "Гранд Сервис Экспресс", назвав это решение "очередным недружественным шагом по отношению к стране".
Соответствующий документ опубликован на сайте американского Минфина. В нем говорится, что под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, премьер Крыма Юрий Гоцанюк, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Албатаева, глава ЦИК Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова, секретарь ЦИК Екатерина Пыркова и генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. Эта компания является оператором поездов дальнего следования в Крым. Маршрут проходит по мосту через Керченский пролив.
По мнению парламентария, введение дополнительных санкций в отношении отечественных компаний является бесперспективной и неконструктивной мерой.
"Это никак не повлияет на их работу, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются на территории нашей страны и американцы никак не могут на это повлиять", — отметил Морозов.
Депутат добавил, что Россия всегда выступает за укрепление взаимоотношений с Соединенными Штатами и стремится избегать взаимных провокаций. Он выразил надежду, что в перспективе страны заинтересованы в развитии позитивной повестки двусторонних отношений.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос о принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
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