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2020-01-30T11:31+0300
https://ria.ru/20200130/1564036045.html
В Госдуме заявили о бесполезности новых антироссийских санкций США
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РИА Новости

В Госдуме заявили о бесполезности новых антироссийских санкций США

00:58 30.01.2020 (обновлено: 11:31 30.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в интервью RT введение США санкций против восьми граждан Украины и России и российской компании "Гранд Сервис Экспресс", назвав это решение "очередным недружественным шагом по отношению к стране".
Соответствующий документ опубликован на сайте американского Минфина. В нем говорится, что под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, премьер Крыма Юрий Гоцанюк, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Албатаева, глава ЦИК Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова, секретарь ЦИК Екатерина Пыркова и генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. Эта компания является оператором поездов дальнего следования в Крым. Маршрут проходит по мосту через Керченский пролив.
По мнению парламентария, введение дополнительных санкций в отношении отечественных компаний является бесперспективной и неконструктивной мерой.

"Это никак не повлияет на их работу, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются на территории нашей страны и американцы никак не могут на это повлиять", — отметил Морозов.

Депутат добавил, что Россия всегда выступает за укрепление взаимоотношений с Соединенными Штатами и стремится избегать взаимных провокаций. Он выразил надежду, что в перспективе страны заинтересованы в развитии позитивной повестки двусторонних отношений.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос о принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
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Крымский мостАнтон МорозовКерченский проливМинистерство финансов СШАГосдума РФКрымООНРоссияСШАУкраинаЭкономикаПолитика
Популярные комментарии
Те кто заявляет о бесполезности наложенных санкций, сами являются не только бесполезными, но и даже очень вредными и опасными для российского народа, принимая в конвейерном режиме антинародные законы.
30 января, 02:05
Leonid
873035116
санкции нам даже полезны! плевать, что швейцарский трубоукладчик свернул работы - через 3 года спроектируем свой, а еще через два построим... если будет, что качать. что там еще? пускай на батуте в космос прыгают! (или это уже не актуально? - я что-то не в курсе). и вообще - КНДР со своей идеей "чучхе" нам ближе! дамыихшапкамизакидаем!!!
30 января, 02:23
давно живу,ёлочка нравится,7БАН,8ЖИЗНЬ Тэн
712604467
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