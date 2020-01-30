В Госдуме заявили о бесполезности новых антироссийских санкций США

"Это никак не повлияет на их работу, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются на территории нашей страны и американцы никак не могут на это повлиять", — отметил Морозов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.