Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T00:45+0300
https://ria.ru/20200130/1564035933.html
Air Canada приостанавливает полеты в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/155151/30/1551513083_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_c982bd9d45b5560d5189c3e2d2d15ff1.jpg
РИА Новости

Air Canada приостанавливает полеты в Пекин и Шанхай из-за коронавируса

00:45 30.01.2020
271
© Фото : предоставлено правительством ПекинаАэропорт Пекина
Аэропорт Пекина
© Фото : предоставлено правительством Пекина
Аэропорт Пекина. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Канадская авиакомпания Air Canada объявила о приостановке полетов в китайские города Пекин и Шанхай с четверга, 30 января, на фоне вспышки коронавируса, говорится в релизе авиакомпании.
Ранее сообщалось, что власти Канады призвали граждан избегать ненужных поездок в Китай из-за вспышки коронавируса.
"Air Canada заявила сегодня (в среду – ред.), что после рекомендации канадского правительства избегать ненужных поездок на материковую часть Китая временно приостанавливает все прямые полеты в Пекин и Шанхай с 30 января 2020 года до 29 февраля 2020 года", - сообщается в релизе.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы, в частности, в Франции, Германии, Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Австралии, Малайзии.
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Вчера, 23:24
Air France приостановила полеты в Ухань
202001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаAir CanadaПекинКанадаКитайУханьШанхайВ мире
Рекомендуем
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Air France приостановила полеты в Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Италия готова эвакуировать своих граждан из Уханя из-за коронавируса
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Во Франции 6 февраля пройдет очередная национальная забастовка
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В Италии предложили созвать совещание министров ЕС из-за коронавируса
Логотип Google
Google закрыл свои офисы в Китае из-за коронавируса, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп
Трамп провел совещание по коронавирусу
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
В Мексике двух человек проверяют на коронавирус
В Центральном госпитале города Ухань
США направляют экспертов в Китай для борьбы с коронавирусом
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
СМИ: китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус
Самолет авиакомпании American Airlines. Архивное фото
Авиакомпании из США снизили число рейсов в Китай из-за коронавируса
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Японии еще у трех человек выявили новый тип коронавируса
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Палестина внесет в СБ ООН резолюцию против "сделки века"
Люди в защитных масках в метро
Во Франции подтвердили пятый случай заражения коронавирусом
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
11:36Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
11:35Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
11:35В Коми трактор провалился под лед на переправе
11:32Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни
11:32Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
Лента новостейМолния