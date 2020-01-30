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2020-01-30T01:07+0300
https://ria.ru/20200130/1564035844.html
В Госдуме сравнили новые санкции США с оскалом "беззубого пса"
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РИА Новости

В Госдуме сравнили новые санкции США с оскалом "беззубого пса"

00:34 30.01.2020 (обновлено: 01:07 30.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. США, вводя новые санкции, напоминают злопамятного беззубого пса, который скалится на прохожих от собственного бессилия, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
США ввели новые индивидуальные санкции против восьми граждан Украины и России и российской компании "Гранд Сервис Экспресс", которая занимается железнодорожными перевозками пассажиров между материковой частью России и Крымом через Крымский мост. Среди прочих под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк.
"Ничего удивительного не происходит. Старая песня. Продолжение марлезонского балета. Причина - не только кризис жанра в США, но также углубление политического и экономического кризиса внутри страны. США напоминают склочного, злопамятного беззубого пса, от которого отвернулась вся стая, поэтому он скалится на прохожих. Они от бессилия вводят санкции, которые никакого значения для нас не имеют", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, США не хватает мужества и политического здравомыслия, чтобы вести диалог путем переговоров.
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"Стиль правления США привел к тому, что они превращаются в анклав, который становится неинтересным всему мировому сообществу. Позиция России неизменна: Крым - это законная часть Российской Федерации и другой трактовки быть не может", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крым. Гурзуф
Вчера, 12:36Сказано в эфире
"Демонстрационные санкции". Политолог оценил меры ЕС против крымчанВ Крыму назвали "политической ширмой" новые санкции ЕС против ряда российских граждан. Свое мнение о причине введения этих мер в эфире радио Sputnik высказал политолог Иван Мезюхо.
94300210
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СанкцииМихаил ШереметСанкции в отношении РоссииГосдума РФКрымРоссияСШАПолитика
Популярные комментарии
Одно распоряжение «беззубого пса», и работы по прокладке оооочень важной для России трубы остановлены на следующий день. Депутат живёт в альтернативной реальности, зарывая голову в песок
30 января, 01:01
Stan Popovsky
8110014
Санкции нам не страшны,санкции нам полезны.санкции это оскал беззубого.... и т.д Вопрос Крыма закрыт.А почему тогда раз все так отлично,поезда в Крым без символики РЖД ходят?
30 января, 00:45
Татьяна Бондарева
8130010
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