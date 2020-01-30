Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T00:29+0300
https://ria.ru/20200130/1564035808.html
Путин проведет заседание совета по местному самоуправлению
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564017485_0:0:3104:1746_1036x0_80_0_0_b0620bbdc5d287835268b141bba21416.jpg
РИА Новости

Путин проведет заседание совета по местному самоуправлению

00:29 30.01.2020
364
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет заседание совета по развитию местного самоуправления, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Тридцатого января Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления. На заседании будет рассмотрена роль местного самоуправления в реализации национальных проектов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что участники обсудят лучшие практики в области управления муниципальными образованиями. Перед заседанием совета Путин ознакомится с работой Центра управления регионом Московской области.

Роль местного самоуправления

В послании Федеральному собранию президент заявлял, что в Конституции РФ необходимо закрепить принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами.
Президент РФ Владимир Путин
27 января, 14:40
Путин поручил ввести выплату семьям с низким доходом на детей 3-7 лет
Глава государства указывал, что стоит задача обеспечить высокие стандарты жизни, равные возможности для каждого человека на всей территории страны. Путин отмечал, что считает необходимым выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами, при этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям уровня власти, должны быть расширены и укреплены.

Роль совета

Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления является консультативным органом. Он образован указом главы государства от 2 ноября 2007 года.
Основными задачами совета являются подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений ее реализации, а также рассмотрение вопросов обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления.
Действующий состав совета утвержден указом президента от 28 января 2020 года. Председателем совета является глава государства, его заместителем назначен премьер Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО Лукойл Вагитом Алекперовым
28 января, 14:25
Путин согласился провести совещание по моногородам в Когалыме
600002
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Посетительница музея в Москве в медицинской маске.
В России предложат продлить каникулы студентам из Китая
Депутат Олег Николаев
Николаев назвал сроки назначения своего преемника в Госдуме
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назначил Василия Черемискина своим референтом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назначал Александра Егоричева замглавы ФНС
Здание Дальневосточного федерального университета
Все вузы Приморья продлили каникулы для китайских студентов
Скульптура Поля Гогена Head with Horns на выставке в Музее современного искусства в Нью-Йорке
Редкая скульптура Поля Гогена оказалась подделкой
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума может перенести второе чтение проекта об изменении Конституции
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала условие для вступления в силу поправок в Конституцию
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня
Кузнецова обсудила развитие в России детских театров
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Вице-премьер Оверчук будет представлять Россию в Совете ЕЭК
Фестиваль Alfa Future People Snow Edition на Роза Хутор
Фестиваль музыки Alfa Future People Snow Edition пройдет в Сочи
Дети в школе
На Кубани первоклассницу затравили за отказ сдать деньги на подарки
Протоиерей Всеволод Чаплин во время дискуссии Религиозное и этнокультурное разнообразие: развитие, устойчивость, безопасность на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве.
Премьера фильма о Всеволоде Чаплине намечена на середину 2020 года
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Путин и Нетаньяху обсудят "сделку века" в Москве
Городской пляж в Махачкале
В Дагестане отработают механизмы сокращения незавершенных строек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
11:36Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
11:35Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
11:35В Коми трактор провалился под лед на переправе
11:32Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни
11:32Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
Лента новостейМолния