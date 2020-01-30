Путин проведет заседание совета по местному самоуправлению

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в четверг проведет заседание совета по развитию местного самоуправления, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Тридцатого января Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления. На заседании будет рассмотрена роль местного самоуправления в реализации национальных проектов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что участники обсудят лучшие практики в области управления муниципальными образованиями. Перед заседанием совета Путин ознакомится с работой Центра управления регионом Московской области

Роль местного самоуправления

Глава государства указывал, что стоит задача обеспечить высокие стандарты жизни, равные возможности для каждого человека на всей территории страны. Путин отмечал, что считает необходимым выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами, при этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям уровня власти, должны быть расширены и укреплены.

Роль совета

Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления является консультативным органом. Он образован указом главы государства от 2 ноября 2007 года.

Основными задачами совета являются подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений ее реализации, а также рассмотрение вопросов обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления.