Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T00:02+0300
https://ria.ru/20200130/1564035607.html
Роухани назвал "сделку века" самым отвратительным планом века
https://cdn24.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:8:2446:1384_1036x0_80_0_0_a001d8ede7a24906bfa255805c8b6f2f.jpg
РИА Новости

Роухани назвал "сделку века" самым отвратительным планом века

00:02 30.01.2020
1434
© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что предложенная США "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию является "самым отвратительным планом века.
"Достаточно этих глупых попыток. Самый отвратительный план века", - написал Роухани в Twitter.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Вчера, 23:03
Аббас изложит позицию Палестины по "сделке века" в СБ ООН
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.
В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности. Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиарда долларов в течение 10 лет прежде всего за счёт стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года "сделкой века" полностью проигнорирована.
Лидер Палестины Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Вчера, 14:28
В МИД Китая прокомментировали "сделку века" Трампа
4121011
Обсудить 0
"Сделка века" по Израилю и ПалестинеХасан РоуханиИранВ мире
Рекомендуем
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Конституция Российской Федерации
Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Путин и Нетаньяху обсудят "сделку века" в Москве
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Лев Парнас
Льва Парнаса выгнали со слушаний по импичменту Трампа
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В МИД Китая прокомментировали "сделку века" Трампа
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров предложил назвать районы Грозного в честь чеченских героев
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
СМИ: китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус
Игорь Новиков
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал об отношении к болезням в Кремле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:05В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
11:36Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
11:35Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
11:35В Коми трактор провалился под лед на переправе
11:32Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни
11:32Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
Лента новостейМолния