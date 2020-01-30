ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы ( Парламентская ассамблея Совета Европы ( ПАСЕ ) проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.

За ратификацию полномочий России проголосовали 96 парламентариев, против — 44, воздержались — семь.

Реакция Госдумы

Москва продолжит отстаивать национальные интересы в ПАСЕ, заявили депутаты Госдумы, комментируя ратификацию прав российской делегации в рамках Парламентской ассамблеи. Так, член нижней палаты парламента Леонид Калашников отметил, что после возвращения Россия не намерена "плясать под чью-то дудку".

"От нас ждут, что мы начнем торговать чем-то, в том числе и Крымом, но вы, наверно, увидели и услышали, что они не дождутся этого... Нам эта площадка нужна для того, чтобы показывать сегодня там, что происходит", — сказал он.

Депутат Леонид Слуцкий, в свою очередь, констатировал, что с ратификацией полномочий российской делегации в ассамблее "возобладал конструктивный и здравый подход".

"Группа "Балтик плюс" снова осталась в меньшинстве в своей оголтелой русофобской истерии. Будем продолжать эффективно работать на парламентской площадке самой широкоохватной европейской организации", — заявил он.

Аналогичного мнения придерживается депутат Дмитрий Новиков, который счел решение ПАСЕ ожидаемым. Вместе с тем он подчеркнул, что это не означает, что в отношениях с Ассамблеей наступил идиллия.

"Парламентская ассамблея состоит из представителей разных стран и разных политических сил, в том числе и тех, которые занимают антироссийскую позицию. Следовательно, выпады в отношении нашей страны будут продолжаться", — предположил парламентарий в комментарии RT

Тем не менее, ПАСЕ необходима Москве, чтобы работать над наиболее справедливой "конфигурацией международных отношений", добавил он.

Глава российской делегации Петр Толстой поприветствовал решение парламентариев ратифицировать полномочия России. Политик отметил, что Москва участвует в ПАСЕ, чтобы поддерживать равный диалог с коллегами.

"Но это должен быть диалог, а не попытки одних наказать других. Конечно, в случае принятия любых санкций в отношении России или в отношении нашей делегации, мы будем вынуждены снова уйти", — предупредил он.