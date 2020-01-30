Самарские ученые разрабатывают новый способ лечения картофеля

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Группа ученых Самарского национального исследовательского университета им академика С.П. Королева и Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства им Н.М. Тулайкова приступили к серии экспериментов по воздействию импульсного магнитного поля на растения картофеля, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

"Цель эксперимента - попытка излечения картофеля от внутренней вирусной инфекции. Участвующие в опытах черенки заражены четырьмя из пяти видов наиболее вредоносных картофельных вирусов. При заражении такими вирусами продуктивность посевов картофеля может снизиться на 80%, подавляющее большинство растений погибает", - сообщил замдиректора филиала Самарского федерального исследовательского центра РАН Алексей Милехин.

Вирусные болезни картофеля являются наиболее опасными: для грибковых и бактериальных поражений картофеля существуют способы терапии, но вирусные инфекции лечению, как правило, не поддаются, и зараженные растения приходится уничтожать.

Объекты эксперимента - 45 крохотных, длиной порядка двух сантиметров, черенков картофеля. Пробирки с ростками по очереди помещали в разработанную в Самарском университете магнитно-импульсную установку, где они на долю секунды подвергались воздействию магнитного поля. Параметры энергетического воздействия поля для каждой из групп черенков были разными - от 100 джоулей до 1 килоджоуля.

"В качестве объектов выбраны ростки картофеля, потому что они наиболее оптимальны для подобных экспериментов: они устойчивы к воздействию импульсным магнитным полем и быстро растут, то есть, можно значительно быстрее получить результаты экспериментов", - рассказала доцент Самарского университета, кандидат технических наук Ирина Беляева. "Анализы, остались ли вирусы в черенках, будем проводить примерно через месяц. Мы отсечем половину растения, и одна часть уйдет на диагностику, а другая пойдет на дальнейшее размножение", - сообщил Милехин.