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Культура
2020-01-30T10:38+0300
https://ria.ru/20200130/1564019876.html
В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль жанрового кино SPIFF
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РИА Новости

В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль жанрового кино SPIFF

10:38 30.01.2020
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© предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFFкадр из фильма "Позаботься обо мне" (Италия, реж. Марио Витале, 2018)
кадр из фильма Позаботься обо мне (Италия, реж. Марио Витале, 2018)
© предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFF
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В главном зале центрального киноцентра Санкт-Петербурга — "Родина" с 14 по 16 февраля пройдет Международный кинофестиваль жанрового кино SPIFF, сообщает пресс-служба организатора.
© предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFFкадр из анимационного фильма "Дочь" (Чехия, реж. Дарья Кащеева, 2019)
кадр из анимационного фильма Дочь (Чехия, реж. Дарья Кащеева, 2019)
© предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFF
кадр из анимационного фильма "Дочь" (Чехия, реж. Дарья Кащеева, 2019)
Отборочная комиссия во главе с режиссером Ильей Антоненко (победитель кинофестивалей в Бордо, Бильбао и Эйндховене) включила в программу 20 фильмов из России, США, Канады, Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Египта, Норвегии, Португалии, Ирландии, Румынии, Чехии, Сербии и Израиля. Больше половины фильмов будут впервые показаны в Санкт-Петербурге, а для некоторых работ на фестивале состоится Восточно-Европейская премьера.
Всего было подано 911 заявок с фильмами из 75 стран.
© предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFFКадр из фильма "Женитьба по-американски" (США, реж. Джорджио Арчелли, 2018)
Кадр из фильма Женитьба по-американски (США, реж. Джорджио Арчелли, 2018)
© предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFF
Кадр из фильма "Женитьба по-американски" (США, реж. Джорджио Арчелли, 2018)
Комедия "Женитьба по-американски" (США, режиссер Джорджио Арчелли), которую зрители смогут увидеть 14 февраля, снята по сценарию обладателя "Оскара" (2018) за сценарий к фильму "Назови меня своим именем" Джеймса Айвори.
В конкурсе фантастики 15 февраля будет представлена работа режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса", которая вошла в шорт лист премии "Оскар" 2020 года в категории "анимационный фильм".
© предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFFкадр из анимационного фильма "Он не может жить без космоса" (Россия, реж. Константин Бронзит, 2019)
кадр из анимационного фильма Он не может жить без космоса (Россия, реж. Константин Бронзит, 2019)
© предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFF
кадр из анимационного фильма "Он не может жить без космоса" (Россия, реж. Константин Бронзит, 2019)
В заключительный день фестиваля, 16 февраля, будет показан триллер "Кожа" (США, режиссер Гай Наттив), получивший "Оскара" в 2019 году, и анимационную драма Дарьи Кащеевой "Дочь" (Чехия) — обладателя студенческого "Оскара" (2019).
Победителей определит международное жюри во главе с продюсером из Македонии Гоче Кралевски, но самые главные награды будут вручены по итогам голосования зрителей.
© предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFFкадр из фильма "Кожа" (США, реж. Гай Наттив, 2018)
кадр из фильма Кожа (США, реж. Гай Наттив, 2018)
© предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFF
кадр из фильма "Кожа" (США, реж. Гай Наттив, 2018)
SPIFF (Saint-Petersburg International Film Festival) основан в 2017 году как независимый, существующий без господдержки международный смотр короткометражного кино.
Несмотря на свою молодость, SPIFF – единственный российский кинофестиваль, входящий в ТОП-100 лучших в мире по отзыву режиссеров на глобальной платформе FilmFreeWay, объединяющей более 8000 кинофестивалей.
© предоставлено пресс-службой Международного кинофестиваля жанрового кино SPIFFМеждународный кинофестиваль жанрового кино SPIFF
Международный кинофестиваль жанрового кино SPIFF
© предоставлено пресс-службой Международного кинофестиваля жанрового кино SPIFF
Международный кинофестиваль жанрового кино SPIFF
Покупая билет на SPIFF, зритель вносит свой вклад в помощь больным раком, поскольку часть выручки от продажи билетов будет перечислена партнеру фестиваля – Петербургскому Благотворительному фонду "АдВИТА", который с 2002 года помогает детям и взрослым, больным раком.
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