В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль жанрового кино SPIFF

кадр из фильма "Позаботься обо мне" (Италия, реж. Марио Витале, 2018)

© предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFF кадр из фильма "Позаботься обо мне" (Италия, реж. Марио Витале, 2018)

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В главном зале центрального киноцентра Санкт-Петербурга — "Родина" с 14 по 16 февраля пройдет Международный кинофестиваль жанрового кино SPIFF, сообщает пресс-служба организатора.

© предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFF кадр из анимационного фильма "Дочь" (Чехия, реж. Дарья Кащеева, 2019) © предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFF кадр из анимационного фильма "Дочь" (Чехия, реж. Дарья Кащеева, 2019)

Отборочная комиссия во главе с режиссером Ильей Антоненко (победитель кинофестивалей в Бордо, Бильбао и Эйндховене) включила в программу 20 фильмов из России, США, Канады, Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Египта, Норвегии, Португалии, Ирландии, Румынии, Чехии, Сербии и Израиля. Больше половины фильмов будут впервые показаны в Санкт-Петербурге, а для некоторых работ на фестивале состоится Восточно-Европейская премьера.

Всего было подано 911 заявок с фильмами из 75 стран.

© предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFF Кадр из фильма "Женитьба по-американски" (США, реж. Джорджио Арчелли, 2018) © предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFF Кадр из фильма "Женитьба по-американски" (США, реж. Джорджио Арчелли, 2018)

Комедия "Женитьба по-американски" (США, режиссер Джорджио Арчелли), которую зрители смогут увидеть 14 февраля, снята по сценарию обладателя "Оскара" (2018) за сценарий к фильму "Назови меня своим именем" Джеймса Айвори.

В конкурсе фантастики 15 февраля будет представлена работа режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса", которая вошла в шорт лист премии "Оскар" 2020 года в категории "анимационный фильм".

© предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFF кадр из анимационного фильма "Он не может жить без космоса" (Россия, реж. Константин Бронзит, 2019) © предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFF кадр из анимационного фильма "Он не может жить без космоса" (Россия, реж. Константин Бронзит, 2019)

В заключительный день фестиваля, 16 февраля, будет показан триллер "Кожа" (США, режиссер Гай Наттив), получивший "Оскара" в 2019 году, и анимационную драма Дарьи Кащеевой "Дочь" (Чехия) — обладателя студенческого "Оскара" (2019).

Победителей определит международное жюри во главе с продюсером из Македонии Гоче Кралевски, но самые главные награды будут вручены по итогам голосования зрителей.

© предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFF кадр из фильма "Кожа" (США, реж. Гай Наттив, 2018) © предоставлено пресс-службой кинофестиваля SPIFF кадр из фильма "Кожа" (США, реж. Гай Наттив, 2018)

SPIFF (Saint-Petersburg International Film Festival) основан в 2017 году как независимый, существующий без господдержки международный смотр короткометражного кино.

Несмотря на свою молодость, SPIFF – единственный российский кинофестиваль, входящий в ТОП-100 лучших в мире по отзыву режиссеров на глобальной платформе FilmFreeWay, объединяющей более 8000 кинофестивалей.

© предоставлено пресс-службой Международного кинофестиваля жанрового кино SPIFF Международный кинофестиваль жанрового кино SPIFF © предоставлено пресс-службой Международного кинофестиваля жанрового кино SPIFF Международный кинофестиваль жанрового кино SPIFF