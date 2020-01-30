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2020-01-30T12:00+0300
https://ria.ru/20200130/1564010559.html
Анонимный художник Duran о провокационных комиксах и воровстве шуток
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564027488_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_210b0c1ac619db822aabc5a88180407d.jpg
РИА Новости

Анонимный художник Duran о провокационных комиксах и воровстве шуток

12:00 30.01.2020
1336
ЯсноПонятно
Анонимный художник Duran о провокационных комиксах и воровстве шуток
Вчера, 12:00
Даже если вы не знаете, кто такой Duran, вы наверняка видели в соцсетях его комиксы: абсурдные, смешные, но всегда актуальные. Возможно ли в современном интернете, где все говорят про личный бренд, сохранить анонимность и при этом защитить авторское право, разбираемся вместе с самым известным анонимным художником России.
Как работают системы защиты авторского права в социальных сетях, и почему они далеки от совершенства? Что делать, если крупный паблик украл картинку или пост? Как популярность контента зависит от социальной сети? О чём необходимо и недопустимо шутить? И чем автор расплачивается за плохие и хорошие шутки?
Вместе с анонимным веб-художником Duran (первое на нашей памяти аудиоинтервью) разбираются Лина, Ваня и Ксюша.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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