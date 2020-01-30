Анонимный художник Duran о провокационных комиксах и воровстве шуток

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ЯсноПонятно Анонимный художник Duran о провокационных комиксах и воровстве шуток

Даже если вы не знаете, кто такой Duran, вы наверняка видели в соцсетях его комиксы: абсурдные, смешные, но всегда актуальные. Возможно ли в современном интернете, где все говорят про личный бренд, сохранить анонимность и при этом защитить авторское право, разбираемся вместе с самым известным анонимным художником России.