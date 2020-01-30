Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-30T02:15+0300
https://ria.ru/20200130/1564005245.html
Паоло Коэльо уничтожил книгу, над которой работал с Коби Брайантом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564004759_0:126:2850:1729_1036x0_80_0_0_fc973e73a6f35187aba2857e8ece1763.jpg
РИА Новости

Паоло Коэльо уничтожил книгу, над которой работал с Коби Брайантом

02:15 30.01.2020
5756
© Фото : Reuters/USA TODAY Sports/Jerome Miron, AP Photo/Andrew MedichiniКоби Брайант и Паоло Коэльо
Коби Брайант и Паоло Коэльо
© Фото : Reuters/USA TODAY Sports/Jerome Miron, AP Photo/Andrew Medichini
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Бразильский писатель Паоло Коэльо уничтожил черновик детской книги, над которой работал вместе с Коби Брайантом, сообщает The Guardian.
Коэльо рассказал накануне, что писал книгу для детей вместе со спортсменом, который был большим поклонником "Алхимика".
"Ты был больше, чем просто великим игроком, дорогой Коби Брайант. Я узнал очень много, работая вместе с тобой. Но прямо сейчас я уничтожу черновик, поскольку книга потеряла смысл", — пояснил он.
Писатель сообщил также, что пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский медалист предложил ему совместный проект в августе 2019 года.
По его словам, Брайант хотел, чтобы его книга показала детям, лишенным социальных привилегий, что спорт может помочь им преодолеть невзгоды.
Он работал с разными писателями над серией книг о спорте.
На прошлой неделе легендарный баскетболист сам рассказал USA Today о своих книжных проектах: "У меня просто была идея, и я примерно представлял, что должно произойти с персонажами… Я знал, как все должно начаться и чем закончится… Понимал, что мои соавторы сделают это в тысячу раз лучше".
26 января Коби Брайант погиб при крушении вертолета.
Билли Эйлиш и Финнеас О'Коннелл на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
27 января, 18:19Культура
Церемония вручения Грэмми: как это было
57332426
КультураКнигиНовости культурыКоби БрайантThe Guardian
Рекомендуем
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Конституция Российской Федерации
Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
Компрессорная станция
России грозит плохой триумф: обогнать США и Европу по ценам на газ
Биг Мак
Эксперты сравнили стоимость бигмака сейчас и 30 лет назад
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп
Игорь Новиков
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек
Освобождение советскими войсками узников концлагеря Аушвиц
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Нефтеперерабатывающий завод ООО Нафтан, расположенный в белорусском городе Новополоцке
Белорусским НПЗ предрекли крах из-за замены российской нефти
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Дурить прекращайте": Соловьев оценил увольнение главы Чувашии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
11:36Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
11:35Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
11:35В Коми трактор провалился под лед на переправе
11:32Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни
11:32Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
11:31Правительство проиндексирует социальные выплаты и пособия с февраля
Лента новостейМолния