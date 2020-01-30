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РИА Наука
2020-01-30T09:00+0300
https://ria.ru/20200130/1564000959.html
В России придумали экологичную замену традиционному пластику
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РИА Новости

В России придумали экологичную замену традиционному пластику

09:00 30.01.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПластиковый стаканчик
Пластиковый стаканчик
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости.Ученые Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (РЭУ им. Плеханова) создали материал на основе полиэтилена, способный разлагаться в естественной среде. Результаты опубликованы в научном журнале "Inorganic Materials: Applied Research".
Несмотря на растущую проблему глобального пластикового загрязнения, биоразлагаемые полимеры применяются сегодня, как отмечают эксперты, только в узких областях медицины и биологии. Основная масса производимого во всем мире пластика — используемого, например, для упаковки — остается неразлагаемым, десятки лет сохраняясь в окружающей среде.
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Ученые РЭУ им. Плеханова провели ряд успешных экспериментов по изменению структуры полиэтилена, в результате которых удалось добиться эффекта биоразложения, сохранив при этом стоимость и эксплуатационные свойства на уровне традиционных неэкологичных пластиков.

"Придание пористости и введение наполнителей природного происхождения — измельченной древесины или крахмала — позволяет создать водопоглащающую среду, в которой быстро размножаются главные агенты разложения — микроорганизмы", — объяснил заведующий кафедрой химии инновационных материалов и технологий РЭУ Анатолий Попов.

По словам авторов исследования, разработанный композиционный материал не имеет аналогов в мире. Проведенные испытания, в том числе и испытания в грунте, показали, как считают ученые, принципиальную эффективность выбранного подхода.
"При механическом тестировании материал продемонстрировал оптимальные эксплуатационные характеристики, а натурные испытания в грунте выявили за три года снижение массы образца на 20%", — рассказала соавтор исследования Елена Григорьева.
Научный коллектив планирует глубже изучить влияние факторов среды на процессы разложения, а также определить влияние органических наполнителей на механические свойства полимера, что позволит подготовить технологию к выходу на рынок.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРЭУ имени Г. В. Плеханова
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