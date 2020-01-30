Пожар в здании библиотеки ИНИОН (2015)

30 января 2015 года в Москве в здании, где находился Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) Российской академии наук (РАН) возник пожар, который бушевал более суток.
ИНИОН, созданный в 1969 году на основе Фундаментальной библиотеки общественных наук Академии наук СССР, является крупным научным центром России, осуществляющим также библиотечное и информационно-аналитическое обеспечение научной деятельности в сферах социального и гуманитарного знания. Его библиотека, созданная в 1918 году, к 2015 году насчитывала 14,2 миллиона экземпляров на древних, современных восточных, европейских и русском языках, в том числе редкие издания XVI – начала XX веков. В ней имелись самые полные, а в отдельных случаях единственные в России собрания документов Лиги наций, ООН и ЮНЕСКО, парламентские отчеты США (с 1789 года), Англии (с 1803 года), Италии (с 1897 года) и одна из крупнейших в России коллекций книг на славянских языках.
Сотрудники библиотеки в рамках программы "Научное наследие России" занимались сканированием "значимых для РАН документов", но из-за нехватки средств к 2015 году смогли оцифровать лишь около семи тысяч экземпляров из 14 миллионов. Ежегодно ИНИОНу удавалось отсканировать около тысячи книг – только российских авторов.
Большая часть библиотечного фонда более 10 миллионов экземпляров находилась в хранилище здания на Нахимовском проспекте, где с 1974 года располагался ИНИОН, еще четыре миллиона хранились в филиалах института. Здание на Нахимовском проспекте имело три этажа, первые два, скрытые за массивным основанием, были отданы под книгохранилище и научные кабинеты. На третьем этаже находился разделенный прозрачными перегородками просторный читальный зал.
В корпусе, кроме ИНИОН, также располагались Германский исторический институт, НИИ "Арс-керамика", магазин и несколько фирм.
Пожар на последнем третьем этаже здания ИНИОН на Нахимовском проспекте начался около 10 часов вечера 30 января 2015 года. Сотрудники МЧС прибыли на место уже через 5-10 минут. Через час площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров, у здания частично обрушилась кровля на площади одной тысячи квадратных метров, позже – часть внешней стены.
Пожару был присвоен третий номер сложности, при пяти максимальных для города. Сложность в тушении огня составляла угроза обрушения конструкций, высокая температура и узкие проходы внутри помещений. К ликвидации пожара от МЧС России привлекались свыше двухсот человек и более пятидесяти пяти единиц техники.
Утром 31 января пожар удалось локализовать, но полностью его ликвидировали только поздно вечером (в 23.23) того же дня. Ночью после ликвидации всех очагов горения производилась проливка здания. С наступлением 1 февраля сотрудники МЧС начали разбор образовавшихся на третьем этаже завалов, а также остатков кровли – существовала серьезная опасность, что она обрушится. Параллельно продолжалась проливка отдельных участков.
Сначала к ликвидации последствий пожара были привлечены 345 человек и 102 единицы техники. Затем к ней подключились еще подразделения центра "Лидер", Ногинского спасательного центра и отряда "Центроспас", а также тяжелая инженерная техника.
Утром 2 февраля было проведено обследование технического состояния здания мобильным комплексом "Струна" и составлено заключение об отсутствии угрозы дальнейшего обрушения и потери прочностных свойств несущих конструкций.
Днем 2 февраля сотрудники МЧС завершили все работы по ликвидации последствий пожара, был составлен акт о передаче здания администрации ИНИОН.
Чтобы не допустить в здание библиотеки возможных мародеров, его охраной занималась полиция. Сотрудники ИНИОНа также дежурили на месте происшествия. Кроме того, институт заключил соглашение с академическим частным охранным предприятием, чтобы несколько сотрудников ЧОП помогали охранять место пожара совместно с полицейскими и учеными.
4 февраля в сгоревшее здание института были допущены специалисты ИНИОНа. Для оценки ущерба был организован экспертный совет, в который помимо сотрудников ИНИОНа вошли представители крупнейших научных библиотек России.
К 9 февраля здание ИНИОН было "законсервировано" – на нем, в частности, установили защитные колпаки, закрывающие выбитые пожарными в ходе тушения огня окна в крыше здания, помимо этого заварили окна на первом и втором этажах.
В результате пожара, сгорела или была залита водой значительная часть уникального библиотечного фонда ИНИОН. По оценкам экспертов, потери книжного фонда, составляют 5,42 миллиона экземпляров. Из сгоревших книг около 1,2 миллиона экземпляров были подготовлены к списанию и 0,8 миллиона имеют дубликаты в других отделениях библиотеки. Еще 1,1 миллиона утраченной отечественной литературы поступали в библиотеку в составе обязательно экземпляра и, соответственно, имеются в других крупнейших библиотеках России. Таким образом, сложновосстановимая часть фонда, по предварительным оценкам, – 2,32 миллиона экземпляров книг (15,7% от всего фонда). Общая сумма ущерба составила свыше 1,5 миллиона рублей.
Экспертно-аналитический совет ИНИОН РАН направил в Федеральное агентство научных организаций (ФАНО, в 2018 году ликвидировано) предложения по первоочередным мерам для спасения книг из библиотеки. Были определены несколько помещений, предназначенных для просушки книг. Сильно вымокшие экземпляры, для которых главной угрозой являлось появление грибка, было решено заморозить, чтобы они не погибли от плесени. Для них нашли холодильные камеры, в том числе в специализированных промышленных помещениях, температура которых от -20 до -30 градусов. После этого должна была определиться технология их восстановления.
11 февраля сотрудники ИНИОНа приступили к перевозке книг из пострадавшего здания в библиотеки других институтов. В первую очередь вывезли книги, которые нуждались в конвективной сушке (сушка в потоке горячего воздуха или топочных газов). К этому времени из подвала и нижних ярусов (библиотечных) хранилищ ИНИОН полностью выкачали воду, к зданию провели электричество. Подрядная организация приступила к разбору завалов.
Часть намокших книг и газет была отправлена для обработки в специальных сублимационных машинах, которая позволяет методом криогенной сушки при температуре минус 150-200 градусов буквально "вытаскивать" воду из книг и рукописей.
24 февраля при подготовке книг для транспортировки в места длительного хранения впервые привлекли волонтеров. Всего за день работы волонтерам вместе с сотрудниками ИНИОН удалось подготовить к транспортировке около 25 тысяч книг. К середине марта были вывезены непострадавшие от воды книги (более 600 тысяч экземпляров).
В начале апреля правоохранительные органы сообщили о задержании двух волонтеров, которые работали на разборе завалов в ИНИОН и упаковывали уцелевшие книги в коробки, при этом украли одну из коробок и пытались сбыть ее. Экспертиза установила, что книги являются подлинными памятниками старины, уголовное дело было возбуждено по статье Уголовного кодекса РФ "Кража".
После ликвидации пожара специалисты судебно-экспертного центра Федеральной пожарной службы столичного главка МЧС провели в здании следственные действия. Согласно их выводам, вероятной причиной возникновения пожара могло послужить загорание горючих материалов в результате аварийного режима электросети технического помещения, возникшего из-за попадания воды через протечку кровли здания в люминесцентный электросветильник.
Прокуратура Москвы, осуществившая проверку после пожара в библиотеке ИНИОН, пришла к выводу, что халатность присутствует в действиях руководителей трех организаций – собственно ИНИОН, РАН и ФАНО. Оказалось, что кровля здания неоднократно протекала во время осадков, была неисправна проводка, использовались светильники без плафонов, масляные радиаторы. Руководство ИНИОН неоднократно направляло письма в РАН и ФАНО о предоставлении денежных средств для ремонта здания ИНИОН, а также реконструкции. Однако руководством РАН денежные средства в должном для устранения нарушений объеме не выделялись, какие-либо меры со стороны ФАНО по данному вопросу не принимались.
По факту пожара в библиотеке ИНИОН РАН Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность). Как установили сотрудники ведомства, с 2005 по 2014 год в здании ИНИОН сотрудниками МЧС в ходе проведения проверок неоднократно выявлялись многочисленные нарушения относительно соблюдения требований противопожарной безопасности, которые ответственными должностными лицами института устранялись лишь частично. По версии следствия, длительное неисполнение предписаний органа пожарного надзора должностными лицами ИНИОН привело к пожару.
В связи с возбуждением уголовного дела покинул пост директора ИНИОН Юрий Пивоваров. Ему предъявлено обвинение по статье "халатность". В отношении Пивоварова была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Сильно пострадавшее от пожара здание ИНИОН в июле 2019 года снесли, так как проведенное Московским государственным строительным университетом обследование уцелевших элементов (железобетонных плит и металлоконструкций) выявило их аварийность. Из-за высоких температур они полностью утратили несущие свойства. От здания сохранились его подземные этажи.
Проект реконструкции ИНИОН, на которую правительство России выделило 6,8 миллиарда рублей, предполагает восстановление здания в прежних габаритах, сохранение его пропорций и внешнего облика. Оно будет восстановлено в соответствии с первоначальным проектом архитектора Якова Белопольского. Для расширения фондохранилища в пространстве двора построят новую двухэтажную подземную часть.
По сообщению мэрии Москвы, на территории у ИНИОН после реконструкции будет создано новое городское пространство для прогулок и отдыха, где также будут проходить лекции о науке и искусстве, а также выставки современных художников.
Стройка нового здания ИНИОН на историческом месте на Нахимовском проспекте идет полным ходом. По плану она должна завершиться в конце 2021 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников