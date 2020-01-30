Пожар в здании библиотеки ИНИОН (2015)

В корпусе, кроме ИНИОН, также располагались Германский исторический институт, НИИ "Арс-керамика", магазин и несколько фирм.

Проект реконструкции ИНИОН, на которую правительство России выделило 6,8 миллиарда рублей, предполагает восстановление здания в прежних габаритах, сохранение его пропорций и внешнего облика. Оно будет восстановлено в соответствии с первоначальным проектом архитектора Якова Белопольского. Для расширения фондохранилища в пространстве двора построят новую двухэтажную подземную часть.