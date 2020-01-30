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Уборка снега в Москве
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РИА Новости

Уборка снега в Москве

12:45 30.01.2020
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Несмотря на аномально тёплую зиму, коммунальные службы Москвы готовы в любой момент выйти на уборку снега и борьбу с наледью. Смотрите в инфографике Ria.ru, как работают снегоочистительные бригады и снегосплавные пункты столицы
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МоскваИнфографикаСнегопад в Москве
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