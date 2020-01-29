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https://ria.ru/20200129/1564035567.html
Палестина внесет в СБ ООН резолюцию против "сделки века"
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РИА Новости

Палестина внесет в СБ ООН резолюцию против "сделки века"

23:58 29.01.2020 (обновлено: 23:59 29.01.2020)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 29 янв – РИА Новости. Палестина готовит к внесению в Совет Безопасности резолюцию, осуждающую предложенную США "сделку века", заявил журналистам постпред страны при ООН Рияд Мансур.
По его словам, президент страны Махмуд Аббас выступит в СБ ООН в течение ближайших двух недель, чтобы донести позицию Палестины по так называемой "сделке века".
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"Мы также будем консультироваться со всеми, чтобы, как мы надеемся, к тому времени у нас был согласован текст, по которому Совбез бы проголосовал", - сказал Мансур.
По его словам, Палестина будет вести консультации с членами СБ ООН по своему проекту резолюции. "Мы приложим все усилия с нашими друзьями, чтобы подготовить максимально сильную резолюцию и увидеть максимальную поддержку резолюции", - добавил он.
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.
В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности. Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиардов долларов в течение 10 лет прежде всего за счет стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года "сделкой века" полностью проигнорирована.
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Палестина"Сделка века" по Израилю и ПалестинеРияд МансурСовет Безопасности ООНМахмуд АббасООНСШАВ мире
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