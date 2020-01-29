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Google закрыл свои офисы в Китае из-за коронавируса, сообщили СМИ
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РИА Новости

Google закрыл свои офисы в Китае из-за коронавируса, сообщили СМИ

23:33 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Компания Google продлила за пределы отмечающихся праздников (Китайского Нового года) закрытие своих офисов в КНР на фоне вспышки коронавируса, сообщило интернет-издание Verge со ссылкой на представителя компании.
Представитель Google пояснил порталу, что таким образом соблюдаются инструкции правительства КНР. Сотрудникам Google, которые выезжают из Китая по какой-либо надобности, а также сотрудникам, чьи родственники недавно приехали из Китая, предписывается работать из дома не менее 14 дней.
Помимо четырех офисов в континентальном Китае, будут закрыты представительства в Гонконге и Тайване.
Ранее Apple и Facebook ограничили поездки своих сотрудников в Китай. Американские авиакомпании United и American начали отменять регулярные рейсы в КНР из-за падения спроса.
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Распространение нового коронавирусаGoogleКитайВ мире
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