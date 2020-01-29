НАСА сообщило о запуске американского военного спутника с борта МКС

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американский технологический спутник STPSat-4 в интересах ВВС США выведен на орбиту в среду с борта Американский технологический спутник STPSat-4 в интересах ВВС США выведен на орбиту в среду с борта Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА

На сайте агентства отмечается, что спутник был запущен с помощью пусковой системы Cyclops снаружи японского модуля Kibo.

Спутник STPSat-4 был доставлен на МКС в ноябре 2019 года грузовым кораблем Cygnus. На борту аппарата, созданного в рамках программы испытаний технологий в космосе ВВС США, находится аппаратура для тестирования датчиков космической погоды, солнечных батарей, антенн и датчиков слежения за спутниками и звездами.