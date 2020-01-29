Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-01-29T23:33+0300
https://ria.ru/20200129/1564035216.html
НАСА сообщило о запуске американского военного спутника с борта МКС
https://cdn24.img.ria.ru/images/153175/84/1531758401_68:304:1954:1365_1036x0_80_0_0_477453f3e6dfedbcab5aca82f8c2dd74.jpg
РИА Новости

НАСА сообщило о запуске американского военного спутника с борта МКС

23:32 29.01.2020 (обновлено: 23:33 29.01.2020)
1516
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американский технологический спутник STPSat-4 в интересах ВВС США выведен на орбиту в среду с борта Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.
На сайте агентства отмечается, что спутник был запущен с помощью пусковой системы Cyclops снаружи японского модуля Kibo.
Спутник STPSat-4 был доставлен на МКС в ноябре 2019 года грузовым кораблем Cygnus. На борту аппарата, созданного в рамках программы испытаний технологий в космосе ВВС США, находится аппаратура для тестирования датчиков космической погоды, солнечных батарей, антенн и датчиков слежения за спутниками и звездами.
В настоящее время на борту МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
Вид Земли с МКС
30 октября 2019, 00:20РИА Наука
В постпредстве России при ООН задались вопросом о назначении спутников США
40103619
Обсудить 0
РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
Рекомендуем
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев
Космонавт Артемьев рассказал, как экипажи МКС избегают ссор
Новый тип полярного сияния – авроральные дюны
Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Ракета Falcon 9
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Установка ракеты-носителя Зенит-2SБ с космическим аппаратом Электро-Л на стартовом комплексе космодрома Байконур
Запуск метеорологического спутника "Электро-Л" отложили на год
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Американская ракета-носитель Antares
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
Планета Земля
Российский ученый рассказал, опасен ли приближающийся к Земле астероид
Президент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне
Трамп заявил, что Болтон мог привести к "шестой мировой войне"
Макеты ракет-носителей
"Ангару" предлагают уничтожить в полете для испытания системы спасения
Нефтеперерабатывающий завод ООО Нафтан, расположенный в белорусском городе Новополоцке
Белорусским НПЗ предрекли крах из-за замены российской нефти
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
СМИ: китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус
Лев Парнас
Льва Парнаса выгнали со слушаний по импичменту Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
11:36Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
11:35Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
11:35В Коми трактор провалился под лед на переправе
11:32Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни
11:32Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
11:31Правительство проиндексирует социальные выплаты и пособия с февраля
Лента новостейМолния