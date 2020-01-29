Льва Парнаса выгнали со слушаний по импичменту Трампа

Ранее стало известно, что демократы в сенате хоть и направили приглашение Парнасу, которого они считают важным свидетелем по делу об импичменте, но не стали делать для него исключение из правил о ношении электроники. Любые электронные устройства на слушаниях по импичменту запрещены. Даже если бы Парнас остался в зале, принять участие в процессе он бы не смог, так как сенат не принимал решение о его участии в качестве свидетеля.