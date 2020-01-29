Льва Парнаса выгнали со слушаний по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Полиция Капитолия в Вашингтоне в среду выпроводила украинского предпринимателя Льва Парнаса из сената США, где проходит суд в рамках импичмента президента Дональда Трампа, сообщил сенатор-республиканец Тед Круз.
Парнас является деловым партнером Руди Джулиани, личного адвоката Трампа. В настоящее время предприниматель и его компаньон Игорь Фруман обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине. Парнас не время следствия не находится под стражей, но носит электронный браслет.
"(Лидер демократов в сенате Чак) Шумер пригласил Льва Парнаса быть его личным гостем сегодня на процессе. Несколько минут назад Парнаса выгнали из галереи, потому что он носит браслет на щиколотке, так как является обвиняемым по уголовным делам, обвиняемым в серьезных преступлениях!" - написал Круз в Twitter.
В свою очередь агентство Рейтер сообщило, что полиция не пустила Парнаса в здание.
Ранее стало известно, что демократы в сенате хоть и направили приглашение Парнасу, которого они считают важным свидетелем по делу об импичменте, но не стали делать для него исключение из правил о ношении электроники. Любые электронные устройства на слушаниях по импичменту запрещены. Даже если бы Парнас остался в зале, принять участие в процессе он бы не смог, так как сенат не принимал решение о его участии в качестве свидетеля.
Трамп стал третьим президентом США в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, сообщалось в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
27 января, 08:00В Демократической партии США найден исполнитель воли Путина