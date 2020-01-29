Депутат Госдумы рассказал, зачем России нужна ПАСЕ

"От нас ждут, что мы начнём торговать чем-то, в том числе и Крымом, но вы, наверно, увидели и услышали, что они не дождутся этого... Нам эта площадка нужна для того, чтобы показывать сегодня там, что происходит. То, чего как раз они боятся: в Грузии, на Украине. Мы как раз не боимся того, чтобы парламентарии слышали нас или мы слышали их. Для этого нам эти механизмы нужны, а вовсе не для того, чтобы приезжать и под чью-то дудку плясать", - заявил Калашников журналистам.