Депутат Госдумы рассказал, зачем России нужна ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Площадка ПАСЕ нужна России для того, чтобы говорить о происходящем везде, в том числе в Грузии и Украине, заявил журналистам член делегации РФ, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Ранее ПАСЕ на заседании в среду ратифицировала полномочия Российской делегации в ПАСЕ полном объёме.
"От нас ждут, что мы начнём торговать чем-то, в том числе и Крымом, но вы, наверно, увидели и услышали, что они не дождутся этого... Нам эта площадка нужна для того, чтобы показывать сегодня там, что происходит. То, чего как раз они боятся: в Грузии, на Украине. Мы как раз не боимся того, чтобы парламентарии слышали нас или мы слышали их. Для этого нам эти механизмы нужны, а вовсе не для того, чтобы приезжать и под чью-то дудку плясать", - заявил Калашников журналистам.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.