Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T23:57+0300
https://ria.ru/20200129/1564034832.html
Толстой поспорил с украинским депутатом, сравнившим себя с Карениной
https://cdn22.img.ria.ru/images/156393/59/1563935931_0:23:3214:1830_1036x0_80_0_0_84017cbe5773ae2cd44e30b32f637946.jpg
РИА Новости

Толстой поспорил с украинским депутатом, сравнившим себя с Карениной

23:10 29.01.2020 (обновлено: 23:57 29.01.2020)
37901
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
СТРАСБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой поспорил с украинским депутатом Алексеем Гончаренко на сессии ПАСЕ о трактовках литературных героев из произведений русской классики.
Выступая на дебатах в ПАСЕ по докладу о полномочиях российской делегации в Ассамблее, которые были оспорены в начале сессии, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Гончаренко вспомнил "великого русского писателя Льва Толстого — он написал замечательный роман "Анна Каренина".
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Вчера, 17:34
Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России
"И ПАСЕ, словно Анна Каренина, разрывается между европейскими ценностями и российскими деньгами. А мы, как Анна Каренина, совершаем самоубийство, бросая себя под колеса поезда. Вот что происходит сегодня", — сказал он.
Украинский депутат решил подкрепить свое выступление цитатой писателя о войне и истине, которые были подготовлены для доклада на Конгрессе мира в Стокгольме в 1843 году. Гончаренко зачитал слова Льва Толстого: "Мы собрались здесь для того, чтобы бороться против войны <…> надеемся победить эту огромную силу всех правительств, имеющих в своем распоряжении миллиарды денег и миллионы войск <…>, в наших руках только одно, но зато могущественнейшее средство в мире — истина". Затем он призвал проголосовать против подтверждения полномочий российской делегации.
В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который является потомком Льва Толстого, ответил Гончаренко, что тот заблуждается, считая себя героиней великого романа.
"Те, кто хотят, действительно правды, сегодня поддержат полномочия российской делегации. Господин Гончаренко думает, что он Анна Каренина, но нет. Это не так", — ответил Петр Толстой.
Он подчеркнул, что Россию по-прежнему пытаются очернять, не зная фактов.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 22:45
Слуцкий прокомментировал ратификацию полномочий России в ПАСЕ
407612129
Обсудить 13
Европейская солидарностьПетр ТолстойВерховная Рада УкраиныПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Популярные комментарии
Очень хочется, чтобы поезд, под который они бросаются, не стал тормозить.
30 января, 06:46
АКАНДРЕЙ КОННИН
6570102
Правильно сравнил себя Гончаренко с Карениной. Та тоже предала свою семью и в итоге никому не нужна стала.Ну и в итоге под поезд.
30 января, 05:32
EEvelina1290
4210101
Рекомендуем
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Нефтеперерабатывающий завод ООО Нафтан, расположенный в белорусском городе Новополоцке
Белорусским НПЗ предрекли крах из-за замены российской нефти
Газораспределительная станция на Украине
На Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений
Освобождение советскими войсками узников концлагеря Аушвиц
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Компрессорная станция
России грозит плохой триумф: обогнать США и Европу по ценам на газ
Игорь Новиков
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Конституция Российской Федерации
Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал ратификацию полномочий России в ПАСЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:01Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
11:36Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
11:35Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
11:35В Коми трактор провалился под лед на переправе
11:32Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни
11:32Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
11:31Правительство проиндексирует социальные выплаты и пособия с февраля
Лента новостейМолния