Толстой поспорил с украинским депутатом, сравнившим себя с Карениной

СТРАСБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Глава делегации России в Глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы , вице-спикер Госдумы Петр Толстой поспорил с украинским депутатом Алексеем Гончаренко на сессии ПАСЕ о трактовках литературных героев из произведений русской классики.

Выступая на дебатах в ПАСЕ по докладу о полномочиях российской делегации в Ассамблее, которые были оспорены в начале сессии, депутат Верховной рады от партии " Европейская солидарность " Гончаренко вспомнил "великого русского писателя Льва Толстого — он написал замечательный роман "Анна Каренина".

"И ПАСЕ, словно Анна Каренина, разрывается между европейскими ценностями и российскими деньгами. А мы, как Анна Каренина, совершаем самоубийство, бросая себя под колеса поезда. Вот что происходит сегодня", — сказал он.

Украинский депутат решил подкрепить свое выступление цитатой писателя о войне и истине, которые были подготовлены для доклада на Конгрессе мира в Стокгольме в 1843 году. Гончаренко зачитал слова Льва Толстого: "Мы собрались здесь для того, чтобы бороться против войны <…> надеемся победить эту огромную силу всех правительств, имеющих в своем распоряжении миллиарды денег и миллионы войск <…>, в наших руках только одно, но зато могущественнейшее средство в мире — истина". Затем он призвал проголосовать против подтверждения полномочий российской делегации.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который является потомком Льва Толстого, ответил Гончаренко, что тот заблуждается, считая себя героиней великого романа.

"Те, кто хотят, действительно правды, сегодня поддержат полномочия российской делегации. Господин Гончаренко думает, что он Анна Каренина, но нет. Это не так", — ответил Петр Толстой.