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Рязанская область
Рязанская область
2020-01-29T23:10+0300
https://ria.ru/20200129/1564034801.html
В Рязанской области обсудили поправки в Конституцию
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РИА Новости

В Рязанской области обсудили поправки в Конституцию

23:10 29.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 29 янв - РИА Новости. Власти, депутаты и общественность Рязанской области обсудили поправки в Конституцию РФ, сообщает в среду правительство региона.
Госдума на пленарном заседании в минувший четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в конституцию. Они направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
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В Рязанской области поправки в конституцию обсудили 29 января. Председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров в ходе встречи на площадке пространства коллективной работы "Точка кипения – Рязань" с представителями общественных организаций региона отметил, что впервые за долгое время послание президента РФ было направлено на внутренние дела страны, на те вопросы, которые волнуют людей.
"Для того чтобы их решать, в первую очередь необходимо иное качество управления во всех органах государственной власти. Нужная другая эффективность работы по решению тех национальных целей, которые были поставлены президентом. Отсюда и появляется предложение – внести поправки в Конституцию РФ, но при этом не затрагивая ее фундаментальные основы – права и свободы незыблемы. Но важной задачей является защита суверенитета страны. Без этого невозможно обеспечить права и свободы граждан. Вот эти цели и были заложены в предложения главы государства", – сказал Макаров.
Он рассказал присутствующим о деятельности рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, в состав которой входит. Кроме того, Макаров ответил на многочисленные вопросы рязанцев, присутствующих в зале, и пользователей соцсетей. Речь шла о реализации новых задач, поставленных главой государства в послании. В частности, о необходимости закрепления соцгарантий в Конституции страны, развитии местного самоуправления, ужесточении требований к людям, занимающим высшие государственные должности.
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Подготовку предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Макаров обсудил также с губернатором области Николаем Любимовым, членами регионального правительства и депутатами областной думы.
"Президент говорил о необходимости прямого диалога с гражданами. Это, конечно, относится к обсуждению поправок в Конституцию страны и в целом нашей ежедневной работы. Предложенные главой государства изменения направлены на улучшение жизни людей, и, прежде всего, на повышение качества работы органов государственной власти и местного самоуправления с тем, чтобы реализуемые нацпроекты достигли целей. Сейчас наша общая задача – в преддверии всероссийского голосования открыто и доходчиво объяснить людям смысл послания президента страны и предложенных им изменений в Конституцию РФ", - сказал Любимов.
Глава региона отметил, что правительство области уже приступило к проработке решений по исполнению задач главы государства, связанных с пакетом социальных мер.
По словам Макарова, важно, чтобы на региональном уровне все инициативы президента выполнялись четко, своевременно и в полном объеме.
"Президент России предложил программу развития. Главная цель – повысить эффективность работы органов власти всех уровней. И изменения в Конституцию РФ направлены на решение этой задачи. Государственная Дума единогласно поддержала в первом чтении президентский законопроект. Активная работа продолжается. Людям мы должны предложить уже ее конкретный результат. Итогом станет всероссийское голосование", - сказал Макаров.
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Рязанская областьКонституция РФРоссияРязанская область
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