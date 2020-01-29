Аббас изложит позицию Палестины по "сделке века" в СБ ООН

ООН, 29 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас посетит в ближайшие две недели Совбез ООН, где озвучит позицию страны в отношении представленной США "сделки века", заявил журналистам постпред Палестины при ООН Рияд Мансур.
"Мы только что встретились с председателем Совбеза. Мы продолжим наши консультации (в ООН - ред.). Консультации будут скоординированы с визитом президента Аббаса в течение ближайших двух недель в Совет безопасности, в ходе которого он представит всему международному сообществу реакцию палестинского народа и палестинского руководства на эту атаку в отношении национальных прав палестинского народа со стороны администрации Трампа", - сказал Мансур.
Вчера, 18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.
В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности. Экономическая часть плана Трампа предусматривает выделение Палестине 50 миллиардов долларов в течение 10 лет прежде всего за счет стран-спонсоров из Персидского залива. Тема возвращения к границам 1967 года "сделкой века" полностью проигнорирована.