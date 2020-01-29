Аббас изложит позицию Палестины по "сделке века" в СБ ООН

"Мы только что встретились с председателем Совбеза. Мы продолжим наши консультации (в ООН - ред.). Консультации будут скоординированы с визитом президента Аббаса в течение ближайших двух недель в Совет безопасности, в ходе которого он представит всему международному сообществу реакцию палестинского народа и палестинского руководства на эту атаку в отношении национальных прав палестинского народа со стороны администрации Трампа", - сказал Мансур.