Израильская армия засекла пуск одного снаряда из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв - РИА Новости. Израильские военные засекли пуск одного снаряда из сектора Газа в сторону Израиля.
Ранее вечером сообщалось, что сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в киббуце Киссуфим на юге Израиля.
"Касательно сообщений о срабатывании сирен, запуск одного снаряда был зафиксирован из сектора Газа в сторону территории Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
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