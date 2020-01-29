Израильская армия засекла пуск одного снаряда из сектора Газа

Ранее вечером сообщалось, что сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в киббуце Киссуфим на юге Израиля.

"Касательно сообщений о срабатывании сирен, запуск одного снаряда был зафиксирован из сектора Газа в сторону территории Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.