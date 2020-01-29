Толстой оценил решение ПАСЕ о подтверждении полномочий России

"Работа предстоит большая, потому что когда людям на протяжении многих лет людям внушается образ нашей страны как агрессора, то, конечно, за один день этот образ развеять не удаётся. Но сегодня сделан еще один шаг. В целом мы удовлетворены тем, что происходит на этой сессии, и в связи с появлением заместителя председателя ПАСЕ от России, и в связи с подтверждением полномочий российской делегации. Это общая заслуга всей делегации, которая слаженно работала в ходе всех дискуссий", - заявил Толстой журналистам после окончания пленарного заседания.