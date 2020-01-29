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Толстой оценил решение ПАСЕ о подтверждении полномочий России
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РИА Новости

Толстой оценил решение ПАСЕ о подтверждении полномочий России

23:02 29.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
СТРАСБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Российская делегация в ПАСЕ удовлетворена тем, что происходит на этой сессии ассамблеи, все происходящее - общая заслуга делегации, заявил глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя решение ПАСЕ ратифицировать полномочия России.
Ранее ПАСЕ ратифицировала полномочия Российской делегации в полном объёме.
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
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"Работа предстоит большая, потому что когда людям на протяжении многих лет людям внушается образ нашей страны как агрессора, то, конечно, за один день этот образ развеять не удаётся. Но сегодня сделан еще один шаг. В целом мы удовлетворены тем, что происходит на этой сессии, и в связи с появлением заместителя председателя ПАСЕ от России, и в связи с подтверждением полномочий российской делегации. Это общая заслуга всей делегации, которая слаженно работала в ходе всех дискуссий", - заявил Толстой журналистам после окончания пленарного заседания.
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