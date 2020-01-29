Песков рассказал об отношении к болезням в Кремле

Коронавирус и не только. Какими болезнями люди заразились от животных

Коронавирус и не только. Какими болезнями люди заразились от животных

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5999 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.