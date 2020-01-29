Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T22:58+0300
https://ria.ru/20200129/1564034537.html
Песков рассказал об отношении к болезням в Кремле
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_85cf391f50ab4ff7a96cf4fda444f8cf.jpg
РИА Новости

Песков рассказал об отношении к болезням в Кремле

22:57 29.01.2020 (обновлено: 22:58 29.01.2020)
1959
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что график работы в Кремле очень напряженный, поэтому болеть некогда, но если это случилось, не стоит переносить болезнь на ногах.
"Мы особых мер не принимаем. Мы, собственно, в целом очень стараемся относиться внимательно к тому, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе и так далее. Чихаешь - сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряженный, что болеть нет времени. И поэтому в обычном режиме работаем", - сказал он "Первому каналу" в сюжете о предупреждении завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.
Мужчина держит большую летучую лисицу (Бали, Индонезия)
Вчера, 08:00РИА Наука
Коронавирус и не только. Какими болезнями люди заразились от животных
По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5999 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
2030121
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусакоронавирусыДмитрий ПесковКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
СМИ: китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Лев Парнас
Льва Парнаса выгнали со слушаний по импичменту Трампа
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Конституция Российской Федерации
Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
Леонид Калашников
Депутат Госдумы рассказал, зачем России нужна ПАСЕ
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани назвал "сделку века" самым отвратительным планом века
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал ратификацию полномочий России в ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
Толстой поспорил с украинским депутатом, сравнившим себя с Карениной
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:01В СФ предложили закрепить в Конституции ежегодный отчет генпрокурора
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
11:36Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
11:35Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
11:35В Коми трактор провалился под лед на переправе
11:32Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни
11:32Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
11:31Правительство проиндексирует социальные выплаты и пособия с февраля
11:29На Дальнем Востоке появятся рестораны McDonald's
Лента новостейМолния