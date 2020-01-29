Песков рассказал об отношении к болезням в Кремле

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что график работы в Кремле очень напряженный, поэтому болеть некогда, но если это случилось, не стоит переносить болезнь на ногах.
"Мы особых мер не принимаем. Мы, собственно, в целом очень стараемся относиться внимательно к тому, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе и так далее. Чихаешь - сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряженный, что болеть нет времени. И поэтому в обычном режиме работаем", - сказал он "Первому каналу" в сюжете о предупреждении завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.
По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5999 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.