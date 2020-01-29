Слуцкий прокомментировал ратификацию полномочий России в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Член делегации РФ в ПАСЕ, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что с ратификацией полномочий России в ассамблее возобладал конструктивный и здравый подход.
ПАСЕ на заседании в среду ратифицировала полномочия Российской делегации в ассамблее в полном объёме.
"ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме. Возобладал конструктивный и здравый подход. Группа "Балтик плюс" снова осталась в меньшинстве в своей оголтелой русофобской истерии. Будем продолжать эффективно работать на парламентской площадке самой широкоохватной европейской организации", - заявил он журналистам.