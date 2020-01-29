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Слуцкий прокомментировал ратификацию полномочий России в ПАСЕ
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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал ратификацию полномочий России в ПАСЕ

22:45 29.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СТРАСБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Член делегации РФ в ПАСЕ, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что с ратификацией полномочий России в ассамблее возобладал конструктивный и здравый подход.
ПАСЕ на заседании в среду ратифицировала полномочия Российской делегации в ассамблее в полном объёме.
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"ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме. Возобладал конструктивный и здравый подход. Группа "Балтик плюс" снова осталась в меньшинстве в своей оголтелой русофобской истерии. Будем продолжать эффективно работать на парламентской площадке самой широкоохватной европейской организации", - заявил он журналистам.
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