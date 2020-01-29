СМИ: китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус

Когда началось распространение коронавируса, ученые исследовали возбудители вируса и его истоки. Они также изучили существующие антивирусные средства и вакцины. Испытания уже ведутся на мышах и приматах.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика