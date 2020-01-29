Толстой предостерег ПАСЕ от повторения кризиса

СТРАСБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Глава делегации России в Глава делегации России в ПАСЕ , вице-спикер Госдумы Петр Толстой упрекнул коллег в двойных стандартах к обсуждению ряда международных вопросов и предостерёг коллег-парламентариев от повторения кризиса в ассамблеи в случае ухода России из неё.

В среду ПАСЕ на пленарном заседании обсуждает вопрос о продлении полномочий российской делегации в ассамблее, которые были оспорены в начале сессии. Многие докладчики, аргументируя точку зрения о том, что полномочия РФ продлевать не следует, обвиняли Россию во многих нарушениях, в том числе прав человека, агрессии против соседних государств и несоблюдении норм международного права.

"Вы в течение пяти лет нашего отсутствия слышали только ложь о России и ложь о действиях нашей страны. Она и до сих пор тиражируется многими из выступавших сегодня ораторов. Невозможно очернять страну, не зная фактов. Кто тут кого должен наказывать?" - удивился Толстой.

Комментируя обвинения в адрес России со стороны коллег-парламентариев из Украины и Грузии, Толстой упрекнул собравшихся в том, что они знают всю правду о ситуации и в Южной Осетии с Абхазией, и на Донбассе, однако они просто "слушают то, что им говорят, и благосклонно кивают головами". Вице-спикер Госдумы напомнил, что именно Грузия и Украина применили армию против своих собственных граждан, и "это вопиющее нарушение прав человека осталось незамеченным".