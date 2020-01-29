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Толстой предостерег ПАСЕ от повторения кризиса
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РИА Новости

Толстой предостерег ПАСЕ от повторения кризиса

22:39 29.01.2020 (обновлено: 22:40 29.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
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СТРАСБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Глава делегации России в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой упрекнул коллег в двойных стандартах к обсуждению ряда международных вопросов и предостерёг коллег-парламентариев от повторения кризиса в ассамблеи в случае ухода России из неё.
В среду ПАСЕ на пленарном заседании обсуждает вопрос о продлении полномочий российской делегации в ассамблее, которые были оспорены в начале сессии. Многие докладчики, аргументируя точку зрения о том, что полномочия РФ продлевать не следует, обвиняли Россию во многих нарушениях, в том числе прав человека, агрессии против соседних государств и несоблюдении норм международного права.
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"Вы в течение пяти лет нашего отсутствия слышали только ложь о России и ложь о действиях нашей страны. Она и до сих пор тиражируется многими из выступавших сегодня ораторов. Невозможно очернять страну, не зная фактов. Кто тут кого должен наказывать?" - удивился Толстой.
Комментируя обвинения в адрес России со стороны коллег-парламентариев из Украины и Грузии, Толстой упрекнул собравшихся в том, что они знают всю правду о ситуации и в Южной Осетии с Абхазией, и на Донбассе, однако они просто "слушают то, что им говорят, и благосклонно кивают головами". Вице-спикер Госдумы напомнил, что именно Грузия и Украина применили армию против своих собственных граждан, и "это вопиющее нарушение прав человека осталось незамеченным".
"Я хочу вам сказать, что мы здесь для того, чтобы наш с вами диалог был только на равных, мы готовы обсуждать любые проблемы. Но это должен быть диалог, а не попытки одних наказать других. Конечно, в случае принятия любых санкций в отношении России или в отношении нашей делегации, мы будем вынуждены снова уйти, и снова Парламентская ассамблея Совета Европы окажется в глубоком системном кризисе, и снова история повторится по кругу", - добавил Толстой.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
28 января, 20:37
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
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Возвращение России в ПАСЕПетр ТолстойГосдума РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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