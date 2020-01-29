Толстой предостерег ПАСЕ от повторения кризиса

СТРАСБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Глава делегации России в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой упрекнул коллег в двойных стандартах к обсуждению ряда международных вопросов и предостерёг коллег-парламентариев от повторения кризиса в ассамблеи в случае ухода России из неё.
В среду ПАСЕ на пленарном заседании обсуждает вопрос о продлении полномочий российской делегации в ассамблее, которые были оспорены в начале сессии. Многие докладчики, аргументируя точку зрения о том, что полномочия РФ продлевать не следует, обвиняли Россию во многих нарушениях, в том числе прав человека, агрессии против соседних государств и несоблюдении норм международного права.
"Вы в течение пяти лет нашего отсутствия слышали только ложь о России и ложь о действиях нашей страны. Она и до сих пор тиражируется многими из выступавших сегодня ораторов. Невозможно очернять страну, не зная фактов. Кто тут кого должен наказывать?" - удивился Толстой.
Комментируя обвинения в адрес России со стороны коллег-парламентариев из Украины и Грузии, Толстой упрекнул собравшихся в том, что они знают всю правду о ситуации и в Южной Осетии с Абхазией, и на Донбассе, однако они просто "слушают то, что им говорят, и благосклонно кивают головами". Вице-спикер Госдумы напомнил, что именно Грузия и Украина применили армию против своих собственных граждан, и "это вопиющее нарушение прав человека осталось незамеченным".
"Я хочу вам сказать, что мы здесь для того, чтобы наш с вами диалог был только на равных, мы готовы обсуждать любые проблемы. Но это должен быть диалог, а не попытки одних наказать других. Конечно, в случае принятия любых санкций в отношении России или в отношении нашей делегации, мы будем вынуждены снова уйти, и снова Парламентская ассамблея Совета Европы окажется в глубоком системном кризисе, и снова история повторится по кругу", - добавил Толстой.
28 января, 20:37Толстой избран вице-спикером ПАСЕ