Во Франции подтвердили пятый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пятый случай заражения коронавирусом подтвержден во Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Речь идет о дочери 80-летнего китайца, госпитализированного во вторник "в серьезном состоянии". Пациентка находится в реанимации.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.
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