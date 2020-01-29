ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

СТРАСБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
За ратификацию полномочий России проголосовали 96 парламентариев, против — 44, воздержались семь.
В ходе обсуждения глава российской делегации Петр Толстой предостерег парламентариев от повторения старых ошибок.
"Вы в течение пяти лет нашего отсутствия слышали только ложь о России и ложь о действиях нашей страны. Она и до сих пор тиражируется многими из выступавших сегодня ораторов. Невозможно очернять страну, не зная фактов. Кто тут кого должен наказывать?" — выразил недоумение Толстой.
Комментируя обвинения в адрес Москвы со стороны коллег — парламентариев с Украины и из Грузии, Толстой упрекнул собравшихся в том, что они знают правду о ситуации в Южной Осетии, Абхазии и Донбассе, но при этом просто "слушают то, что им говорят, и благосклонно кивают головами". Депутат напомнил, что именно Тбилиси и Киев применили армию против своих граждан и "это вопиющее нарушение прав человека осталось незамеченным".
Толстой подчеркнул, что Россия участвует в ПАСЕ, чтобы поддерживать с коллегами диалог на равных. Он отметил, что Москва готова обсуждать любые проблемы.
"Но это должен быть диалог, а не попытки одних наказать других. Конечно, в случае принятия любых санкций в отношении России или в отношении нашей делегации, мы будем вынуждены снова уйти, и снова Парламентская ассамблея Совета Европы окажется в глубоком системном кризисе, и снова история повторится по кругу", — заключил Толстой.
В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем их подтвердили.
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