ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

СТРАСБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.

За ратификацию полномочий России проголосовали 96 парламентариев, против — 44, воздержались семь.

В ходе обсуждения глава российской делегации Петр Толстой предостерег парламентариев от повторения старых ошибок.

"Вы в течение пяти лет нашего отсутствия слышали только ложь о России и ложь о действиях нашей страны. Она и до сих пор тиражируется многими из выступавших сегодня ораторов. Невозможно очернять страну, не зная фактов. Кто тут кого должен наказывать?" — выразил недоумение Толстой.

Комментируя обвинения в адрес Москвы со стороны коллег — парламентариев с Украины и из Грузии, Толстой упрекнул собравшихся в том, что они знают правду о ситуации в Южной Осетии, Абхазии и Донбассе, но при этом просто "слушают то, что им говорят, и благосклонно кивают головами". Депутат напомнил, что именно Тбилиси и Киев применили армию против своих граждан и "это вопиющее нарушение прав человека осталось незамеченным".

Толстой подчеркнул, что Россия участвует в ПАСЕ, чтобы поддерживать с коллегами диалог на равных. Он отметил, что Москва готова обсуждать любые проблемы.

"Но это должен быть диалог, а не попытки одних наказать других. Конечно, в случае принятия любых санкций в отношении России или в отношении нашей делегации, мы будем вынуждены снова уйти, и снова Парламентская ассамблея Совета Европы окажется в глубоком системном кризисе, и снова история повторится по кругу", — заключил Толстой.

Делегацию России в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом . В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.