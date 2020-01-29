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Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
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РИА Новости

Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру

22:20 29.01.2020 (обновлено: 09:10 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМихаил Фридман
Михаил Фридман
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Александр Фридман, сын совладельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана рассказал, что живет в съемной квартире на окраине Москвы за 30 тысяч рублей в месяц и ездит на метро.
Фридман-старший планирует передать свое состояние на благотворительность.
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"Я жил с пониманием, что не унаследую от отца ничего", — отметил сын миллиардера в интервью Bloomberg.
В прошлом году 19-летний Фридман-младший завершил обучение в школе в Лондоне, а пять месяцев назад открыл свою дистрибьюторскую компанию SF Development c доходом в 405 тысяч долларов. Он также владеет компанией, занимающейся доставкой товаров для кальянов в московские рестораны.
При этом издание подчеркивает, что, несмотря на отсутствие финансовой помощи от отца, успеху предприятий Александра Фридмана способствуют связи бизнесмена. Так, SF Development поставляет продукцию магазинам X5 Retail Group, 47,9 процента акций которой принадлежат "Альфа-групп". Сам Фридман-младший утверждает, что менеджеры не поставили бы его продукцию на полки магазинов только потому, что он является сыном их босса.
Сын предпринимателя добавил, что изначально планировал сделать перерыв в учебе на год, а сейчас задумается об отказе от поступления в университет.
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Альфа-ГруппX5 Retail GroupМихаил ФридманРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
/менеджеры не поставили бы его продукцию на полки магазинов только потому, что он является сыном их босса./ Ну ну
29 января, 23:35
Олег Муравьев
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Нам хотят показать капитализм с человеческим лицом?
29 января, 23:50
Владимир Ф. Быченков
65470006
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