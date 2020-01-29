Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру

В прошлом году 19-летний Фридман-младший завершил обучение в школе в Лондоне, а пять месяцев назад открыл свою дистрибьюторскую компанию SF Development c доходом в 405 тысяч долларов. Он также владеет компанией, занимающейся доставкой товаров для кальянов в московские рестораны.