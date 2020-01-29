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Москалькова встретится с главами СЕ, ПАСЕ и ЕСПЧ в Страсбурге
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РИА Новости

Москалькова встретится с главами СЕ, ПАСЕ и ЕСПЧ в Страсбурге

22:19 29.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе рабочего визита в Страсбург планирует провести встречу с генеральным секретарем Совета Европы, председателями ПАСЕ, сообщила РИА Новости омбудсмен.
Ранее сообщалось, что Москалькова посетит Страсбург, где с 29 января по 1 февраля примет участие в открытии судебного года ЕСПЧ.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
21 января, 14:44
Москалькова заявила о необходимости закрепить статус публичной власти
"Планируем мы встречаться с генеральным секретарем Совета Европы, планируем с председателем ПАСЕ, если ничего не будет изменено. Но главным поводом является открытие (судебного года - ред.) Европейского суда по правам человека, и в преддверии этого события или после него в плане есть встреча с председателем Европейского суда по правам человека",- сказала Москалькова.
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Татьяна МоскальковаЕвропейский суд по правам человекаСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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