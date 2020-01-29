Москалькова встретится с главами СЕ, ПАСЕ и ЕСПЧ в Страсбурге

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе рабочего визита в Страсбург планирует провести встречу с генеральным секретарем Совета Европы, председателями ПАСЕ, сообщила РИА Новости омбудсмен.
Ранее сообщалось, что Москалькова посетит Страсбург, где с 29 января по 1 февраля примет участие в открытии судебного года ЕСПЧ.
"Планируем мы встречаться с генеральным секретарем Совета Европы, планируем с председателем ПАСЕ, если ничего не будет изменено. Но главным поводом является открытие (судебного года - ред.) Европейского суда по правам человека, и в преддверии этого события или после него в плане есть встреча с председателем Европейского суда по правам человека",- сказала Москалькова.