Москалькова встретится с главами СЕ, ПАСЕ и ЕСПЧ в Страсбурге

"Планируем мы встречаться с генеральным секретарем Совета Европы, планируем с председателем ПАСЕ, если ничего не будет изменено. Но главным поводом является открытие (судебного года - ред.) Европейского суда по правам человека, и в преддверии этого события или после него в плане есть встреча с председателем Европейского суда по правам человека",- сказала Москалькова.