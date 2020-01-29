Минюст предложил к отмене еще ряд ведомственных актов СССР И РСФСР

"Минюстом России разработан проект постановления Правительства РФ "О признании не действующими на территории РФ актов РСФСР, СССР и их отдельных положений, а также документов, изданных органами центрального государственного управления РСФСР и СССР" в отношении той части ведомственных актов СССР, РСФСР, которые не вошли в первый акт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта позволит упорядочить и систематизировать законодательство РФ, обеспечит единообразную правоприменительную практику.

"Проектом не затрагиваются акты, касающиеся действующих социальных льгот, районных коэффициентов, северных надбавок, единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий, а также индивидуально-определенные, распорядительные, правоустанавливающие акты, документы, имеющие историческое и культурное значение, акты в сфере геодезии и картографии", - уточняется в сообщении.

Предусматривается отмена актов, имеющих статус "действующие", но не применяющихся на практике.