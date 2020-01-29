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2020-01-29T22:09+0300
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Минюст предложил к отмене еще ряд ведомственных актов СССР И РСФСР
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РИА Новости

Минюст предложил к отмене еще ряд ведомственных актов СССР И РСФСР

22:09 29.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ предлагает признать устаревшими более 1,3 тысячи ведомственных актов СССР И РСФСР, сообщается на сайте ведомства.
"Минюстом России разработан проект постановления Правительства РФ "О признании не действующими на территории РФ актов РСФСР, СССР и их отдельных положений, а также документов, изданных органами центрального государственного управления РСФСР и СССР" в отношении той части ведомственных актов СССР, РСФСР, которые не вошли в первый акт", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что принятие проекта позволит упорядочить и систематизировать законодательство РФ, обеспечит единообразную правоприменительную практику.
"Проектом не затрагиваются акты, касающиеся действующих социальных льгот, районных коэффициентов, северных надбавок, единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий, а также индивидуально-определенные, распорядительные, правоустанавливающие акты, документы, имеющие историческое и культурное значение, акты в сфере геодезии и картографии", - уточняется в сообщении.
Предусматривается отмена актов, имеющих статус "действующие", но не применяющихся на практике.
Поручения главы правительства о подготовке перечня правовых актов СССР и РСФСР для признания их утратившими силу или не действующими на территории РФ реализуются в три этапа.
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РСФСРМинистерство юстиции РФСССРОбщество
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