Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T22:09+0300
https://ria.ru/20200129/1564033585.html
Россия продлит закрытие КПП на границе с Китаем в пяти субъектах
https://cdn21.img.ria.ru/images/156395/66/1563956629_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_789e48b0d80d0f3685bc352b5fa9949d.jpg
РИА Новости

Россия продлит закрытие КПП на границе с Китаем в пяти субъектах

22:09 29.01.2020
1400
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТуристы из Китая
Туристы из Китая
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Туристы из Китая. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Россия продлит меры по закрытию пунктов пропуска на границе с КНР в пяти субъектах на Дальнем Востоке, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Москве.
"Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа - Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края", - сказала Голикова по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.
Мужчина держит большую летучую лисицу (Бали, Индонезия)
Вчера, 08:00РИА Наука
Коронавирус и не только. Какими болезнями люди заразились от животных
По ее словам, должен быть осуществлен режим, который бы позволил возвращать граждан России с проведением соответствующих карантинных мероприятий и возможностью китайских граждан покинуть РФ.
"В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля. У нас есть еще возможность принять такое решение", - добавила Голикова.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
910001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусакоронавирусыДальний ВостокТатьяна ГоликоваКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Конституция Российской Федерации
Песков прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Михаил Фридман
Сын российского миллиардера ездит на метро и снимает квартиру
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Эксперт рассказал об "отвратительном" поведении экс-главы Чувашии
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
СМИ: китайские ученые нашли вещество, способное сдерживать коронавирус
Игорь Новиков
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проводит совещание по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров предложил назвать районы Грозного в честь чеченских героев
Компрессорная станция
России грозит плохой триумф: обогнать США и Европу по ценам на газ
На месте ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Стоп-кадр видео
Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
11:56Медики исключили коронавирус у прибывших из Китая жителей Владивостока
11:52Российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии журналистке RT
11:51В Индии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
11:51В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп
11:48Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
11:48Минздрав: сведения о клинических особенностях коронавируса ограничены
11:43Патриарх призвал верующих участвовать в дискуссиях в медиапространстве
11:43В Минздраве рассказали, кто менее восприимчив к новому коронавирусу
11:42На Филиппинах выявили первый случай заражения новым коронавирусом
11:41Россия выделит до 20 миллионов долларов фонду ООН на помощь Сирии
11:40Минздрав опубликовал рекомендации по лечению нового коронавируса
11:36Запуск двух спутников связи "Экспресс" с Байконура перенесли на апрель
11:35Иудеи: у человека есть возможность возвращать мир к гармонии
11:35В Коми трактор провалился под лед на переправе
11:32Борода: рождение и воспитание детей - один из важнейших смыслов жизни
11:32Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
11:31Правительство проиндексирует социальные выплаты и пособия с февраля
11:29На Дальнем Востоке появятся рестораны McDonald's
11:29Пленум межсоборного присутствия обсудит проекты документов РПЦ
Лента новостейМолния