Россия продлит закрытие КПП на границе с Китаем в пяти субъектах

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Россия продлит меры по закрытию пунктов пропуска на границе с Россия продлит меры по закрытию пунктов пропуска на границе с КНР в пяти субъектах на Дальнем Востоке , сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Москве.

"Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа - Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края", - сказала Голикова по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.

По ее словам, должен быть осуществлен режим, который бы позволил возвращать граждан России с проведением соответствующих карантинных мероприятий и возможностью китайских граждан покинуть РФ.