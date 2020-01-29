Россия продлит закрытие КПП на границе с Китаем в пяти субъектах

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Россия продлит меры по закрытию пунктов пропуска на границе с КНР в пяти субъектах на Дальнем Востоке, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Москве.
"Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа - Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края", - сказала Голикова по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.
По ее словам, должен быть осуществлен режим, который бы позволил возвращать граждан России с проведением соответствующих карантинных мероприятий и возможностью китайских граждан покинуть РФ.
"В ближайшие сутки это будет проработано, пока ограничения действуют до 2 февраля. У нас есть еще возможность принять такое решение", - добавила Голикова.
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