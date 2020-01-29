В России предложат продлить каникулы студентам из Китая

"Мы предложим нашим высшим учебным заведениям довести до сведения студентов из Китайской народной республики, которые учатся в российских вузах, которые уехали на новогодние праздники в Китайскую Народную Республику, продлить каникулы до 1 марта 2020 года",- сказала Голикова журналистам после заседания штаба.