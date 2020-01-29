В России предложат продлить каникулы студентам из Китая

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Высшим учебным заведениям России будет предложено продлить каникулы для китайских студентов, обучающихся в РФ и уехавших на каникулы в КНР, до 1 марта, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Заседание оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России прошло в среду.
"Мы предложим нашим высшим учебным заведениям довести до сведения студентов из Китайской народной республики, которые учатся в российских вузах, которые уехали на новогодние праздники в Китайскую Народную Республику, продлить каникулы до 1 марта 2020 года",- сказала Голикова журналистам после заседания штаба.
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