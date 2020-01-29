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Рябков обсудил с французским послом ситуацию вокруг СВПД
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РИА Новости

Рябков обсудил с французским послом ситуацию вокруг СВПД

21:59 29.01.2020 (обновлено: 22:00 29.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Франции в России Пьером Леви ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, говорится в сообщении министерства.
Встреча Рябкова и Леви состоялась 29 января.
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"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Рассмотрена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сообщили в МИД РФ.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Пьер ЛевиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСергей РябковФранцияРоссияИранСШАВ мире
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