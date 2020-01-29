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В ЕС подтвердили девять случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

В ЕС подтвердили девять случаев заражения коронавирусом

21:53 29.01.2020 (обновлено: 21:54 29.01.2020)
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© REUTERS / Benoit TessierТуристы в защитных масках в аэропорту
Туристы в защитных масках в аэропорту
© REUTERS / Benoit Tessier
Туристы в защитных масках в аэропорту
БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости, Мария Князева. Девять случаев заражения коронавирусом подтверждено в Европе, сообщила Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.
"На данный момент у нас есть четыре подтвержденных случая во Франции, четыре - в Германии, у нас также есть информация, что был подтвержден случай в Финляндии", - подытожила она, выступая в Европарламенте.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5999 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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